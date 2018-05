Mit dem NÖ Familienpass 10 Museen in Niederösterreich um jeweils 10 Euro besuchen

LH Mikl-Leitner: „Entdeckungsreise durch unsere Museen“

St. Pölten (OTS/NLK) - Heute ist Muttertag – ein Tag, der sich gut für Ausflüge eignet. Das Land Niederösterreich bietet dafür und natürlich auch an anderen Tagen einen besonderen Anreiz: Die 10 Euro-Aktion für Familienpass-Inhaber in ausgewählten Museen. Mit dieser neuen Initiative könne die Familie um jeweils 10 Euro 10 Museen in Niederösterreich besuchen. Speziell für Familien gebe es außerdem jeden Sonntag um 14 Uhr eine Familienführung, sagte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner dazu am Sonntag in der Sendung „Niederösterreich im Gespräch“: „Damit laden wir unsere Familien ein zu einer Entdeckungsreise durch unsere Museen.“

Die Palette der teilnehmenden Museen ist sehr umfangreich und umfasst die Römerstadt Carnuntum, das MAMUZ in Asparn/Zaya und Mistelbach, die Schallaburg, das Museum Niederösterreich, das Museumsdorf Niedersulz, das Arnulf Rainer Museum, das Egon Schiele Museum, das Karikaturmuseum und die Kunsthalle Krems und das Museum Gugging. Die Landeshauptfrau: „Kulturvermittlung ist mir ein wichtiges Thema, und da müssen wir bei unseren Kleinen und Kleinsten beginnen.“ Kulturvermittlung müsse auch „auf der Höhe der Zeit stattfinden, d.h. mit sehr viel moderner Technologie, denn dann sind auch unsere Museen spannend und interessant für unsere Familien“, so Mikl-Leitner.

Die Aktion bietet Familien unkomplizierten und leistbaren Zugang zu Kultur und Freizeiteinrichtungen. Der Familienpass ist seit vielen Jahren schon ein maßgeschneiderter Begleiter für die Familien: Mehr als 200.000 Inhaber nutzen die Vorteile bei 880 Projektpartnern. Barbara Trettler von der Organisation „NÖ Familienland“ führte aus, dass es den NÖ Familienpass seit mittlerweile 35 Jahren gebe und er niederösterreichischen Familien zahlreiche Vorteile anbiete, sei es im Bereich Kultur, Freizeit, Handel, Dienstleistung oder auch Hotellerie und Gastronomie. „Im Mittelpunkt des Familienpasses steht es, Familien auch zu gemeinsamen Freizeitaktivitäten zu bewegen, weil wir wissen aus zahlreichen Studien und auch aus zahlreichen Gesprächen mit Familien, dass die gemeinsam verbrachte Familienzeit das wertvollste Gut für niederösterreichische Familien ist“, so Trettler.

Anlässlich des heutigen Muttertages dankte Landeshauptfrau Mikl-Leitner abschließend „allen Müttern, Großmüttern, Tagesmüttern und Pflegemüttern für ihr tagtägliches Engagement“: „Das verdient unseren Respekt und unsere Anerkennung!“

Ein Video zur Sendung steht auf der Homepage des Landes Niederösterreich unter www.noel.gv.at/presse zur Verfügung.

Rückfragen & Kontakt:

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit

Anita Elsler, BA

02742/9005-12163

presse @ noel.gv.at

www.noe.gv.at/presse