Zur Hochzeit des Jahres: Vierteiliger „ORF III Themenmontag“ im Zeichen der Royals

U. a. mit „Diana – In ihren eigenen Worten“, „Diana – Prinzessin der Herzen“ und „Prinz Harry – Der wilde Windsor“

Wien (OTS) - Am 19. Mai ist es soweit: Prinz Harry – die Nummer sechs der britischen Thronfolge – heiratet seine Verlobte Meghan Markle. Tausende sind zum royalen Spektakel eingeladen. Anlässlich der Hochzeit des Jahres zeigt ORF III Kultur und Information den mehrtägigen Schwerpunkt „Die Royals“, der – als Teil eines umfassenden ORF-Programmschwerpunkts (Details unter presse.ORF.at) – mit einem vierteiligen „ORF III Themenmontag“ am 14. Mai 2018 startet. Zu sehen sind vier Dokumentationen, die spannende Einblicke in das Leben der britischen Monarchie gewähren.

Den Auftakt macht der Film „Diana – In ihren eigenen Worten“ (20.15 Uhr) von Tom Jennings, der Videoaufnahmen von Gesprächen zeigt, die die Prinzessin von Wales gemeinsam mit ihrem Stimmtrainer Peter Settelen in den Jahren 1992 und 1993 aufgezeichnet hat. Darin äußert sich Diana u. a. über ihr Liebesleben mit Charles und dessen außereheliche Beziehung zu seiner späteren Frau Camilla Parker Bowles. Sie bezeichnete darin ihre Hochzeit mit Prinz Charles als den „schlimmsten Tag ihres Lebens“. Schon kurz nach der Vermählung betrog Charles seine Frau mit seiner Jugendliebe Camilla. Diana litt unter Bulimie und stürzte sich in Affären. 1996 wurde das Paar geschieden, am 31. August 1997 starb die Prinzessin mit 36 Jahren bei einem Unfall in Paris.

Das anschließende Porträt „Diana – Prinzessin der Herzen“ (21.15 Uhr) von Billy Simpson skizziert die Geschichte der Diana Spencer und wie sie zur Projektionsfläche für die Hoffnungen und Sehnsüchte einer ganzen Generation wurde. Sie war der Inbegriff von Eleganz und ihr Leben der Stoff, aus dem Märchen gemacht sind. Ihre Hochzeit mit Prinz Charles war eines der größten Medienereignisse des 20. Jahrhunderts. Von ihren Geschichten, Intimitäten und Skandalen lebte ein ganzer Zweig der Yellow Press. Der Eintrittspreis in diese Welt aus Glanz und Glamour war der Verlust jedes Privatlebens.

Danach ist die Dokumentation „Prinz Harry – Der wilde Windsor“ (22.20 Uhr) von Susanne Gelhard und Ulrike Grunewald zu sehen. Harry steht dieser Tage groß im Rampenlicht, doch seine Rolle am britischen Königshof ist keine leichte. Wenn der Hochzeitswirbel rund um ihn und seine zukünftige Ehefrau Meghan Markle wieder verklungen ist, wird er wieder nur die Nummer sechs in der Thronfolge nach seinem Vater, seinem Bruder und dessen drei Kindern sein. Die Wahrscheinlichkeit ist gering, dass sich Prinz Harry je König nennen kann. Dennoch hat die Hochzeit wohl stabilisierenden Einfluss auf die britische Monarchie – jeder Sympathieträger wird gebraucht. Diese Dokumentation beschreibt Harrys Wandlung vom einstigen „Dirty Harry“ zu einem Strahlemann der Windsors.

Zum Abschluss des royalen TV-Abends zeigt ORF III die Produktion „Die Queen & Co – Die Windsors bei der Arbeit“ (23.10 Uhr) von Rolf Seelmann-Eggebert. Dass die Monarchie in Großbritannien so erfolgreich ist, liegt in erster Linie am weltweiten Ansehen der Queen. Als sie zu ihrem fünften Staatsbesuch nach Deutschland kam, jubelten ihr in Berlin und Frankfurt Tausende Menschen zu. Aber die Königin ist zugleich das Oberhaupt einer großen Familie, die sich selber gelegentlich „die Firma“ nennt. Ihr gehören neben Prinz Philip und den vier Kindern auch deren Ehepartner und die Enkel an, Vettern und Cousinen, eine Zahl von insgesamt mindesten 15 Royals, die im Laufe eines Jahres weit über tausend Termine im Dienste der Krone wahrnehmen.

