Wien-Döbling: Auffindung einer Leiche

Wien (OTS) - Am 11. Mai 2018 wurde in der Nacht eine 7-Jährige als vermisst gemeldet. Im Zuge einer Suchaktion nach dem Mädchen hat man heute gegen 08.30 Uhr die Leiche eines Kindes in einem Mistkübel in einer Wohnhausanlage aufgefunden. Ob es sich tatsächlich um die vermisste 7-Jährige handelt ist derzeit noch unklar. Eine gerichtliche Obduktion wird durchgeführt um die Todesursache festzustellen. Das Landeskriminalamt hat die Ermittlungen übernommen.

