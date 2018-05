Wien-Favoriten: Festnahme nach Einbruch

Wien (OTS) - Zeugen beobachteten am 12. Mai 2018 gegen 01.30 Uhr einen 21-Jährigen bei einem Einbruch. Der Mann schlug die Fensterscheibe eines Geschäftes in der Favoritenstraße ein, steckte mehrere Gegenstände in eine kleine Tasche und flüchtete. Im Zuge der Fahndung konnten die Beamten den Mann festnehmen. Diebesgut (mehrere Mobiltelefone, Wertkarten und Gutscheine) wurde sichergestellt.

Rückfragen & Kontakt:

Landespolizeidirektion Wien - Büro Öffentlichkeitsarbeit

Pressesprecherin Irina STEIRER

+43 1 31310 72116

lpd-w-ref-pressestelle @ polizei.gv.at