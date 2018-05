Wien-Landstraße: Festnahme nach Raubverdacht

Wien (OTS) - Am 07. Mai 2018 gegen 01:30 Uhr wurde ein 53-Jähriger in der Landstraßer Hauptstraße von vermutlich zwei männlichen Personen (24, 26) zuerst geschlagen und anschließend beraubt. Ein 53-jähriger Zeuge hatte den Vorfall beobachtet und die Polizei alarmiert. In der Leberstraße konnten die Beamten schließlich zwei Personen anhalten und kontrollieren. Dabei wurde die Geldbörse des 53-jährigen Opfers aufgefunden und sichergestellt. Die Tatverdächtigen wurden festgenommen. Das Opfer wurde verletzt und musste vor Ort von der Wiener Berufsrettung erstversorgt und anschließend in ein Spital gebracht werden.

