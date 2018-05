„profil“: Streit in ORF-Führung

Finanzchef Nadler verweigerte Zustimmung zu KV-Erhöhungen – Mehrkosten in Millionenhöhe

Wien (OTS) - Wie das Nachrichtenmagazin „profil“ in seiner Montag erscheinenden Ausgabe berichtet, kam es im März zu einer heftigen Kontroverse zwischen ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz und seinem kaufmännischen Direktor Andreas Nadler. Der Grund: Nadler verweigerte die Zustimmung zur jährlichen Inflationsanpassung der Gehälter der rund 3000 ORF-Mitarbeiter, auf die sich Wrabetz mit dem ORF-Betriebsrat geeinigt hatte. Wrabetz legte das Ergebnis auch ohne Nadlers Zustimmung dem Stiftungsrat vor, wozu er als Alleingeschäftsführer berechtigt ist. Das Aufsichtsgremium nahm die Vereinbarung einstimmig an. Demnach werden die ORF-Gehälter, gestaffelt nach Vertragssystemen und Kollektivverträgen, zwischen 0,55 und 1,95 Prozent erhöht. Es handle sich um eine „äußerst maßvolle“ Anhebung, so Wrabetz in einer Stellungnahme gegenüber „profil“. Die Mehrkosten, die laut „profil“ bis zu zehn Millionen Euro ausmachen könnten, würden durch Sparmaßnahmen im Personalbereich ausgeglichen.

