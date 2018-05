Neues Volksblatt: "Muttertag" von Herbert SCHICHO

Ausgbae vom 12. Mai 2018

Linz (OTS) - Morgen ist Muttertag und damit endet erstens eine hektische Phase in vielen Kindergärten und im Werkunterricht, denn das selbst gebastelte Geschenk für die Mama kann endlich überreicht werden. Zweitens ist der morgige Tag ein Jubeltag für die Floristen und bei den Wirtshäusern sind wohl die meisten Tische reserviert, denn auch die Erwachsenen haben eine Mutter — aber meist zu wenig Zeit, etwas zu basteln. Das Wetter wird auf jeden Fall ausgezeichnet für einen Ausflug mit der Mutter jeglichen Alters.

Und drittens ist der Muttertag nun auch in der Politik angekommen. Leider. Oft werden einfach nur die Aussendungen vom Frauentag aufgewärmt — aber Aussendungen sind kein Gulasch, das mit dem Aufwärmen besser wird. SPÖ-Frauenchefin Heinisch-Hosek nutzt den Muttertag sogar für eine Generalabrechnung mit der Regierung. Sie sieht „Frauen und Mütter unter Schwarz-Blau systematisch benachteiligt und für das Kinderkriegen sogar noch bestraft“. Vielleicht sollte man grundsätzlich ein wenig zurückhaltender sein und nicht versuchen, alles politisch zu instrumentalisieren. Daher eine Bitte: Selbst als überzeugter Klimaschützer sollten Sie anlässlich der zu warmen Eisheiligen keine Appelle am heutigen „Pankratius“ oder am morgigen „Servatius“ an die Welt richten. Genießen Sie lieber das Wetter, verbringen Sie einen schönen Tag mit Ihrer Mutter und sagen Sie ihr einfach „Danke“.

Rückfragen & Kontakt:

Neues Volksblatt, Chefredaktion

0732/7606 DW 782

politik @ volksblatt.at

http://www.volksblatt.at