„Heimat Fremde Heimat“ über Schatten des Leids

Am 13. Mai um 13.30 Uhr in ORF

Wien (OTS) - Silvana Meixner präsentiert „Heimat Fremde Heimat“ am Sonntag, dem 13. Mai 2018, um 13.30 Uhr in ORF 2 mit folgendem Thema:

Schatten des Leids – 73 Jahre nach der Aussiedlung der Kärntner Slowenen durch die Nationalsozialisten

Die Traumata, die den Opfern des Nationalsozialismus zugefügt wurden, heilen oft nicht. Sie werden von Generation zu Generation weitergegeben und vertiefen so noch nach Jahrzehnten die Kluft zwischen Opfern und Tätern. Ganz augenscheinlich ist dieses gesellschaftliche Klima im zweisprachigen Kärnten. 73 Jahre nach der Deportation der Kärntner Slowenen in die Lager der Nationalsozialisten scheint es der Journalistin Ajda Sticker, einer jungen Kärntner Slowenin, als sei das Leid, das ihrer Familie zugefügt wurde, erst gestern passiert. Sie begibt sich in der Dokumentation von Sabina Zwitter auf die Suche nach den Ursachen und geht der Frage nach, wie das NS-Trauma ihrer Großelterngeneration an deren Kinder weitergegeben wurde.

