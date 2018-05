VP-Korosec: Gratulation an neuen Wiener Drogenkoordinator Ewald Lochner

Angstplätze reduzieren – Nachhaltige Maßnahmen für suchtkranke Menschen – Ludwig darf nicht auf halbem Weg stehenbleiben

Wien (OTS) - „Ich gratuliere dem heute bestellten Sucht- und Drogenkoordinator Ewald Lochner zu seiner neuen Funktion. Die Herausforderungen sind in einer großen Stadt wie Wien sehr konkret. Die Menschen müssen sich sicher fühlen, es darf keine Angstplätze geben an denen Unbehagen herrscht. Zudem braucht es besonders für suchtkranke Menschen nachhaltige Maßnahmen und Programme, um ihnen den Einstieg in ein suchtfreies und eigenständiges Leben zu ermöglichen“, so ÖVP Wien Gesundheitssprecherin Ingrid Korosec in Reaktion auf die Bestellung von Ewald Lochner.

In Verbindung mit der aktuellen Situation am Praterstern unterstreicht Korosec, dass mit der Einführung des Alkoholverbots auf Initiative der ÖVP Wien ein erster, wichtiger Schritt für mehr Sicherheit gesetzt worden ist. „Aber klar ist: Ludwig darf jetzt nicht auf halbem Weg stehen bleiben, es gibt Handlungsbedarf“, so Korosec abschließend.





