Wölbitsch/Pasquali: Wien Museum darf nicht das nächste KH Nord werden

Volle Kostentransparenz gefordert – ÖVP-Anfrage im Gemeinderat – Ludwig muss Bauherren-Verantwortung übernehmen

Wien (OTS) - „Das KH Nord lässt grüßen: Knapp zehn Jahre wurde beim Wien Museum geplant, Steuergeld investiert und nun erhöhen sich noch vor dem Baustart des Wien Museums die Kosten eklatant. Klar ist: Das Wien Museum darf nicht das nächste Krankenhaus Nord werden“, so ÖVP Wien Stadtrat Markus Wölbitsch. „Wir bringen dazu eine Anfrage im Gemeinderat an, in der wir unter anderem wissen wollen: Wie kann es sein, dass sich in einem so kurzen Zeitraum die Kosten dermaßen erhöhen?“

Die Planungsprojekte der Stadt Wien sind ein einziges Desaster. Mit dem Wien Museum gibt es schon wieder unprofessionelles Projektmanagement. Auch das Schönreden von SPÖ-Gemeinderat Woller kann nicht über diese eklatante Kostenerhöhung hinwegtäuschen. SPÖ-Bürgermeisterkandidat Ludwig muss endlich Bauherren-Verantwortung übernehmen und das Großprojekt zur Chefsache machen.

ÖVP Wieden Obmann Johannes Pasquali kritisiert die aktuellen Entwicklungen: „Von den vielen Architekturvorschlägen hat sich Rot-Grün für die teuerste Variante entschieden und noch vor Baubeginn ist man bei 50% über den geplanten Kosten, das kann nicht sein. Wir fordern einmal mehr - auch angesichts der geplanten Verschandelung durch das Winterthurgebäude - einen Neustart für den Karlsplatz.“

