„Thema" über das umstrittene Gedenken in Kärnten

Am 14. Mai um 21.10 Uhr in ORF 2

Am Montag, dem 14. Mai 2018, um 21.10 Uhr in ORF 2

Umstrittenes Gedenken in Kärnten

Kritiker bezeichnen es als Jahrestreffen für Rechtsextreme und fordern ein Verbot. Am Samstag wird das Loibacher Feld bei Bleiburg in Kärnten zum Schauplatz eines riesigen Gedenkspektakels: In Bussen reisen Kroaten aus aller Welt nach Kärnten. Anlass ist eine Gedenkmesse. Im Mai 1945 wurden Tausende bereits entwaffnete Kroaten des faschistischen NDH-Staates von Tito-Partisanen ermordet. Das alljährliche Treffen ist als kirchliche Veranstaltung angemeldet. 2017 gab es zwölf Anzeigen nach dem Verbotsgesetz. Heuer ist der Polizeieinsatz verschärft: 300 Polizisten sollen dafür sorgen, dass Gesetze eingehalten werden. Das Treffen polarisiert: „Es ist eine Huldigung des Faschismus“, sagt ein Mitarbeiter des Österreichischen Dokumentationsarchivs. „Nein, es ist ein legitimes Gedenken von Angehörigen“, entgegnet ein hochrangiger Kirchenvertreter. Ist die Veranstaltung tatsächlich rechtsextrem? Christian Zechner und Benedict Feichtner besuchen den Schauplatz.

Unser tägliches Brot – wo kommt es her und was ist drin?

„Für ein gutes Brot braucht man nicht mehr als Mehl, Wasser, Salz und vielleicht noch die Liebe zum Beruf“, sagt Georg Öfferl, Biobäcker aus Gaubitsch in Niederösterreich. Er gehört zur neuen Bäckergeneration, die das echte Handwerk wieder aufleben lässt. Das Brot, das wir in Supermärkten oder in deren „Backshops“ frisch kaufen, enthält mehr als Mehl, Wasser und Salz. Doch es besteht keine Deklarationspflicht. Um den Teig für Maschinen verarbeitbar zu machen oder um Volumen und Haltbarkeit des Brotes zu verbessern, werden Zusatzstoffe oder synthetisch hergestellte Enzyme verwendet. Bei keinem anderen Grundnahrungsmittel ist es für Konsumentinnen und Konsumenten so schwierig, Informationen über Inhaltsstoffe zu bekommen. „Wir trachten natürlich danach, so wenig wie möglich an Zusatzstoffen beizugeben, aber gar keine zu verwenden, das geht nicht“, sagt Peter Györgyfalvay. Er ist einer jener Bäcker, die den Handel beliefern, und einer der wenigen, die ihren Betrieb filmen lassen. Für den ORF-Schwerpunkt „MUTTER ERDE – Schau, wo dein Essen herkommt!“ (ab 23. Mai im ORF – Infos unter presse.ORF.at) hat Katharina Krutisch recherchiert.

Harry und Meghan – The Royal Wedding

Es ist der Stoff, aus dem Märchen sind: Eine Amerikanerin wächst in bescheidenen Verhältnissen auf, schafft es bis zum TV-Star und heiratet schließlich einen Prinzen. Am 19. Mai findet in Windsor die Hochzeit des Jahres zwischen Meghan Markle und Prinz Harry statt – ORF 2 überträgt ab 10.30 Uhr live. Ein Millionenpublikum wird zuschauen und gebannt darauf warten, wie die Braut aussieht, wer sich einen Fauxpas leistet und wie lange der Kuss vor den Kameras dauert. So auch Margaret Tyler, leidenschaftliche Sammlerin von Memorabilien der königlichen Familie. Mehr als 10 000 Stücke – vom Häferl bis zur Puppe – hortet sie in ihrem Haus. Diese Verbindung wird viele Herausforderungen für Meghan Markle mit sich bringen, sagt Andrew Morton, der durch die Biografie von Prinzessin Diana weltberühmt gewordene Autor: „Ihr Leben bestand früher aus Surfen, Kochen, Kleidern und Spaß haben. In dieser Familie dreht sich aber alles ums Jagen, Schießen und Fischen. Ich bin gespannt, wie sie als bekennende Tierschützerin damit umgehen wird.“ Eva Kordesch berichtet aus England über das königliche Hochzeitsfieber.

