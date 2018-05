Wie Print gewinnt

Wien (OTS) - Der VÖZ lud zum Print Summit Austria 2018 ins Architekturzentrum Wien. Das Thema: Wie kann Print in Zeiten des digitalen Wandels überleben?

Gold und Silber für Styria Content Creation

Beim ASTRID Award for Design Communications in New York räumte Styria Content Creation groß ab.

