Tag der Pflege – Team Kärnten/Köfer sieht „gesamtes System vor existenziellen Herausforderungen“

Köfer pocht weiter darauf, die Pflegelehre in Kärnten zumindest als Pilotprojekt einzuführen

Klagenfurt (OTS) - "Aufgrund der demographischen Entwicklung und der Überalterung der Gesellschaft steht das gesamte Pflegesystem in Kärnten vor existenziellen Herausforderungen. Es gilt das gesamte System jetzt für zukünftige Aufgabestellungen zu wappnen“, das fordert Team Kärnten-Obmann LAbg. Gerhard Köfer anlässlich des internationalen Tages der Pflege. Köfer verweist darauf, dass von Seiten des Team Kärnten in der Landtagssitzung am Mittwoch ein Antrag auf Abhaltung einer Enquete zum Thema Pflege eingebracht wurde: „Dieser ist auch einstimmig angenommen worden. Im Zuge dieser Landtagsveranstaltung sollen alle mit der Pflege verbundenen Themenbereiche diskutiert werden.“ Laut Köfer seien diese mannigfaltig: „Sie reichen von der grundsätzlichen Finanzierbarkeit des gesamten Systems unter Einbeziehung der Überlegung nach der Einführung einer verpflichtenden Pflegeversicherung über die Qualität der Pflege in den Heimen sowie zu Hause bis hin zur zentralen Frage, wie die Pflegeausbildung zukünftig gestaltet werden soll, um mehr junge Menschen für eine berufliche Tätigkeit in diesem wichtigen Bereich zu gewinnen.“

Köfer pocht weiter darauf, die Pflegelehre in Kärnten zumindest als Pilotprojekt einzuführen: „Vorarlberg hat dieses Ausbildungsmodell bereits höchst erfolgreich getestet und in der Schweiz wurde dieser Lehrberuf überhaupt schon 2003 eingeführt: Ebenfalls mit exzellenten Ergebnissen.“ Laut Köfer sei es derzeit ein besonderer Nachteil, dass genau im Alter zwischen 15 und 17 Jahren, wenn die meisten Jugendlichen ihre Berufsentscheidung treffen, keine Pflegelehre für Jugendliche mit sozialer Ader möglich sei. Köfer: „Ich fordere die zuständige Sozialreferentin Prettner einmal mehr auf, die konsequente Blockadehaltung gegenüber der Pflegelehre zu überdenken und zumindest eine Diskussion bzw. in weiterer Folge ein Pilotprojekt mit einem Pflegeunternehmen zuzulassen.“

Abschließend unterstreicht Köfer, dass es entscheidend sei, dass die Politik zielgerichtet Kraftanstrengungen unternimmt, um das Pflegesystem erfolgreich in die Zukunft zu führen: „Jeder muss davon ausgehen, dass er einmal Pflegebedarf haben könnte und damit auf ein perfekt funktionierendes Pflegesystem angewiesen wäre.“

