„Eurovision Song Contest“ – Das große Finale am 12. Mai live in ORF eins

Cesár Sampson singt mit Startnummer 05 für Österreich

Wien (OTS) - Bis zu 461.000 ESC-Fans verfolgten gestern (10. Mai) das zweite Halbfinale live in ORF eins. Das Voting um 22.56 Uhr sahen durchschnittlich 319.000 Zuschauerinnen und Zuschauer. Und der Countdown läuft! Noch ein Tag bis zum großen Finale des 63. Eurovision Song Contest in Lissabon – Interpreten aus 43 Ländern waren nach Portugal zum größten TV-Unterhaltungsevent der Welt gekommen, 26 von ihnen singen nun am 12. Mai 2018 live ab 21.00 Uhr in ORF eins um den Sieg. Heute wurde auch die Startreihenfolge, die nach redaktionellen Kriterien vom Hostbroadcaster RTP und der EBU festgelegt wurde, veröffentlicht: Cesár Sampson singt mit Startnummer 05 seinen Song „Nobody but You“ für Österreich. Cesár Sampson: „Ich werde all meine Energie in diese drei Minuten auf der Bühne legen und werde jede einzelne Sekunde davon genießen.“ Die Entscheidung, wer die internationalen Jurys und das Publikum mit seiner Performance überzeugen konnte, fällt live ab 23.30 Uhr.

Kommentiert wird das große Finale einmal mehr von Andi Knoll: „Das wird das spannendste Finale seit Jahren, weil das Rennen wirklich völlig offen ist. Ich halte zehn Songs für potenzielle Sieger. Auch die musikalische Bandbreite ist so groß, vom ungarischen Heavy Metal bis Top-Schweden-Pop. Und Cesár Sampson? Ich könnte mir vorstellen, dass wir das eine oder andere Mal ‚12 Points go to Austria‘ hören werden.“

Eröffnet wird der ESC-Abend von ORF eins bereits um 20.15 Uhr mit dem dritten Teil von „Mr. Song Contest proudly presents“: Wer hat in den Semifinal-Shows überrascht, wer hatte die schrillste Performance und worauf darf das Publikum beim großen Finale gespannt sein? Andi Knoll stellt am Red Carpet in Lissabon die Interpreten der Big Five (Großbritannien, Frankreich, Deutschland, Spanien und Italien) und des Gastgeberlandes Portugal vor, präsentiert dem Publikum die Highlights der ESC-Woche und verrät, wer seiner Meinung nach ganz oben im Ranking landen sollte. Anschließend an den Showabend präsentiert Jürgen Pettinger um 0.15 Uhr in ORF eins live aus Lissabon eine „ZiB 24 spezial“ mit allen Infos rund um den ESC 2018.

Das Voting und die Startreihenfolge im Finale:

Die Punkte werden – wie in allen Ländern – zu 50 Prozent von einer Jury und zu 50 Prozent vom Publikum mittels Televoting vergeben. Die Zuseherinnen und Zuseher in Österreich können ihre Stimme unter 0901 059 05 und der angehängten zweistelligen Startnummer (50 Cent pro Anruf oder SMS) abgeben. Für Österreich mit Startnummer 05 kann nicht gevotet werden. „And here are the results of the Austrian Jury“ – mit diesen Worten meldet sich Kati Bellowitsch, um die Punkte der österreichischen Jury zu vergeben.

01 Ukraine: MELOVIN „Under The Ladder“

02 Spanien: Amaia y Alfred „Tu Canción“

03 Slowenien: Lea Sirk „Hvala, ne!“

04 Litauen: Ieva Zasimauskaitė „When We're Old“

05 Österreich: Cesár Sampson „Nobody But You“ (Voting aus Österreich nicht möglich!)

06 Estland: Elina Nechayeva „La Forza“

07 Norwegen: Alexander Rybak „That's How You Write A Song“

08 Portugal: Cláudia Pascoal „O Jardim“

09 Großbritannien: SuRie „Storm“

10 Serbien: Sanja Ilić & Balkanika „Nova Deca“

11 Deutschland: Michael Schulte „You Let Me Walk Alone“

12 Albanien: Eugent Bushpepa „Mall“

13 Frankreich: Madame Monsieur „Mercy“

14 Tschechien: Mikolas Josef „Lie To Me“

15 Dänemark: Rasmussen „Higher Ground“

16 Australien: Jessica Mauboy „We Got Love“

17 Finnland: Saara Aalto „Monsters“

18 Bulgarien: EQUINOX „Bones“

19 Moldawien: DoReDoS „My Lucky Day“

20 Schweden: Benjamin Ingrosso „Dance You Off“

21 Ungarn: AWS „Viszlát Nyár“

22 Israel: Netta „TOY“

23 Niederlande: Waylon „Outlaw In 'Em“

24 Irland: Ryan O'Shaughnessy „Together“

25 Zypern: Eleni Foureira „Fuego“

26 Italien: Ermal Meta e Fabrizio Moro „Non Mi Avete Fatto Niente“

Teletwitter im ORF TELETEXT während der Live-Shows

Nach den Erfolgen in den Vorjahren bietet der ORF TELETEXT allen Song-Contest-Fans auch heuer wieder ein Teletwitter-Service an: Im ORF TELETEXT wird wieder getwittert. Dabei können auf Twitter gepostete Kommentare im ORF TELETEXT von den Zuschauerinnen und Zuschauern während der TV-Show am unteren Bildrand ihres Fernsehgeräts – ähnlich wie Untertitel – eingeblendet werden. Der Hashtag für die Twitter-Postings aller, die sich aktiv beteiligen möchten, lautet #ESCORF. Auf Seite 780 des ORF TELETEXT werden dann von der Teletext-Redaktion ausgewählte Tweets – zum Beispiel besonders witzige oder originelle Kommentare – während der TV-Shows gezeigt.

Die Postings erscheinen beim Anwählen der Seite 780 am unteren Bildschirmrand, sodass Fans gleichzeitig die TV-Show sehen und die Tweets lesen können. Tweets mit Bildern oder Links sind dabei aus technischen Gründen ausgeschlossen, zur Veröffentlichung können nur Tweets mit maximal 140 Anschlägen berücksichtigt werden. Auf der ORF-TELETEXT-Seite 781 gibt es genaue Erläuterungen zu diesem Teletwitter-Service, das technisch einer Untertitelung entspricht. Bei manchen digitalen Settop-Boxen können Untertitel nicht über den Teletext, sondern nur über das Menü der Box aufgerufen werden, sodass in diesen Fällen – z. B. bei der UPC Mediabox – im Untertitelungs-Menü statt „Deutsch für Hörgeschädigte“ der Punkt „Deutsch“ (für Teletwitter/Teletext-Seite 780) angewählt werden muss.

Der „Eurovision Song Contest 2018“ barrierefrei im ORF

Wie bereits in den Vorjahren wird auch der 63. „Eurovision Song Contest“ aus der portugiesischen Hauptstadt Lissabon im ORF ohne Barrieren für hör- oder sehbeeinträchtigte Menschen ausgestrahlt: Der ORF präsentiert alle drei TV-Events – die beiden Halbfinale und das Finale – auf ORF eins mit Untertiteln und Audiokommentar sowie auf der ORF-TVthek zeitgleich im Live-Stream und sieben Tage als Video-on-Demand abrufbar.

Für die nationale Ausstrahlung bietet der ORF Live-Untertitelung aller drei TV-Shows, der beiden Halbfinale am Dienstag, dem 8., und Donnerstag, dem 10. Mai, – inklusive Songvorstellung und Entscheidung – und natürlich der Final-Show am Samstag, dem 12. Mai, jeweils ab 21.00 Uhr in ORF eins, im ORF TELETEXT auf Seite 777 an. Gleichzeitig werden beide Halbfinale und das ESC-Finale – ebenfalls live –, für blinde und sehbehinderte Menschen audiokommentiert. Der Blindenkommentar ist über die Fernbedienung auf der zweiten Tonspur abrufbar. Auch die dreiteilige Doku „Mr. Song Contest proudly presents“, präsentiert von „Mr. Song Contest“ Andi Knoll – jeweils um 20.15 Uhr in ORF eins vor den beiden Halbfinalshows am Dienstag, dem 8., und Donnerstag, dem 10. Mai, sowie des Finales am Samstag, dem 12. Mai – wird im ORF TELETEXT auf Seite 777 untertitelt.

