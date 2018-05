ORF SPORT + mit Eishockey-WM, Volleyball-Champions-League und Handball-Liga-Austria-Semfinalspielen

Am 12. und 13. Mai im Sport-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Programmhighlights am Samstag, dem 12. Mai 2018, in ORF SPORT + sind die Live-Übertragungen des Spiels Österreich – Weißrussland bei der IIHF Eishockey-WM Dänemark 2018 um 16.00 Uhr und vom Handball-Liga-Austria-Semifinalspiel Moser Medical UHK Krems – HC Fivers WAT Margareten um 20.15 Uhr, das Yoga-Magazin um 8.00, 9.00 und 10.00 Uhr, das Behindertensport-Magazin „Ohne Grenzen“ um 8.30, 9.30 und 10.30 Uhr, die World Sailing Show 2018 um 19.00 Uhr, die Höhepunkte vom Kite Masters 2017/18 um 19.30 Uhr und von der ERC-Rallye Kanarische Inseln 2018 um 22.00 Uhr, die Sportnachrichtensendung „SPORT 20“ um 20.00 Uhr und das Funsport-Magazin mit den coolsten Storys aus dem Fun- und Extremsport um 22.45 Uhr.

Die Live-Übertragungen vom Handball-Liga-Austria-Semifinalspiel SG Insignis Handball Westwien – Alpla HC Hard um 16.50 Uhr, vom CEV Volleyball-Champions-League-Finale der Herren um 19.00 Uhr und des Spiels Schweiz – Schweden bei der IIHF Eishockey-WM Dänemark 2018 um 20.10 Uhr, das Yoga-Magazin um 8.00, 9.00 und 10.00 Uhr, das Schulsport-Magazin „Schule bewegt“ um 8.30, 9.30 und 10.30 Uhr sowie die Höhepunkte vom AFL-Match Rangers Mödling – Danube Dragons um 22.30 Uhr und vom UNIQA ÖFB-Cupfinale SK Sturm Graz – FC Salzburg um 23.00 Uhr sind die Programmhighlights am Sonntag, dem 13. Mai.

Bis 20. Mai steht in Dänemark die IIHF Eishockey-Weltmeisterschaft auf dem Programm. ORF SPORT + überträgt alle Spiele des österreichischen Teams live. Ebenfalls live zu sehen sind unter anderem zwei Viertelfinal-Begegnungen (17. Mai), die Halbfinal-Spiele (19. Mai), das Bronze Match (20. Mai) und das Gold Match (20. Mai). Kommentator ist Michael Berger, für Analysen sorgt Peter Znenahlik.

In den zweiten Spielen des Halbfinales in der Handball Liga Austria treffen am 12. Mai Moser Medical UHK Krems und der HC Fivers WAT Margareten aufeinander. Das zweite Halbfinale bestreiten am 13. Mai SG Insignis Handball Westwien und Alpla HC Hard.

Kommentator ist Johannes Hahn.

ORF SPORT + überträgt das CEV Volleyball-Champions-League-Finale der Herren am 13. Mai live aus Kazan. Kommentator ist Robert Neukirchner.

ORF SPORT + überträgt das CEV Volleyball-Champions-League-Finale der Herren am 13. Mai live aus Kazan. Kommentator ist Robert Neukirchner.

(Stand vom 11. Mai, kurzfristige Programmänderungen möglich)

