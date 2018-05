SPÖ-Termine von 14. Mai bis 20. Mai 2018

Wien (OTS) - MONTAG, 14. Mai 2018:

17.00 Uhr SPÖ-Parteivorsitzender Christian Kern hält ein politisches Referat bei der Bezirksgeschäftsführertagung in Loipersdorf (Sonnenreich Thermenhotel Loipersdorf, Schaffelbadstraße 219/220, 8282 Loipersdorf).

19.00 Uhr Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Das Rote Jahrhundert“, kuratiert von Robert Misik, findet eine Diskussionsveranstaltung zum Thema „1968 ff. - Die Sozialdemokratie, neue soziale Bewegungen und gesellschaftliche Modernisierung“ statt. Die Veranstaltung findet in Kooperation mit SPÖ-Parlamentsklub und Renner-Institut statt. Nähere Informationen und Anmeldung unter https://tinyurl.com/y97kbm9l (Bruno Kreisky Forum für internationalen Dialog, Armbrustergasse 15, 1190 Wien).

DIENSTAG, 15. Mai 2018:

08.30 Uhr Fotoaktion vor dem Bundesministerium für Finanzen zum Thema „Schluss mit schwarz-blauer Blockade, Steuergerechtigkeit jetzt!“ mit der SPÖ-Delegationsleiterin im Europäischen Parlament Evelyn Regner, den SPÖ-Nationalratsabgeordneten Jan Krainer und Jörg Leichtfried sowie dem niederländischen Berichterstatter zur „EU-Körperschaftssteuer“ Paul Tang (Johannesgasse 5, 1010 Wien).

10.00 Uhr Der SPÖ-Parlamentsklub lädt ein zur Enquete „Die neue Wohnungsfrage und der gemeinnützige Wohnbau“. Eröffnungsworte spricht SPÖ-Wohnbausprecherin Ruth Becher. Danach hält SPÖ-Klubobmann Christian Kern Begrüßungsworte (Palais Epstein, Dr. Karl-Renner-Ring 1, 1010 Wien).

15.15 Uhr Die Berichterstatter im EU-Parlament Evelyn Regner, Alain Lamassoure und Paul Tang informieren im Rahmen eines Pressegesprächs über die geplanten EU-Regelungen zur Konsolidierten Körperschaftssteuer (Ausweichquartier Parlament Bibliothekspavillon, Bibliotheksplatz, 1010 Wien).

19.00 Uhr Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Arab changes“, kuratiert von Gudrun Harrer, spricht Elisabeth Kendall (Senior Research Fellow in Arabic & Islamic Studies, Pembroke College, University of Oxford) zum Thema „Explaining the current war in Yemen and the persistent Jihad Problem“. Nähere Informationen und Anmeldung unter https://tinyurl.com/y8n3uglu (Bruno Kreisky Forum für internationalen Dialog, Armbrustergasse 15, 1190 Wien).

19.30 Uhr SPÖ-EU-Abgeordnete Evelyn Regner nimmt an der Podiumsdiskussion mit MEP Paul Tang zu "Tax evasion and corporate income tax" teil. Nähere Infos unter: https://tinyurl.com/ydy3pjfn. Die Veranstaltung findet in englischer Sprache statt (WU Wien, TC.0.02 - Red Bull, Welthandelsplatz 1, 1020 Wien).

MITTWOCH, 16. Mai 2018:

8.25 Uhr Gf. SPÖ-Klubobmann Andreas Schieder und SPÖ-Bereichssprecherin für Entwicklungspolitik Petra Bayer nehmen an der Eröffnung der Informationsausstellung „FAIRTRADE“ teil (Parlament in der Hofburg).

9.00 Uhr Der Nationalrat tritt zu einer Sitzung zusammen. SPÖ-EU-Abgeordnete Evelyn Regner spricht im Rahmen der Aktuellen Europastunde im Nationalrat (Großer Redoutensaal, Hofburg).

19.00 Uhr Die SPÖ-EU-Delegation lädt zum Europa-Empfang in das Haus der Europäischen Union, bei dem u.a. SPÖ-Parteivorsitzender Christian Kern sowie die SPÖ-EU-Abgeordneten Eugen Freund, Karoline Graswander-Hainz, Karin Kadenbach, Evelyn Regner und Josef Weidenholzer anwesend sein werden (Haus der Europäischen Union, Wipplingerstraße 35, 1010 Wien).

DONNERSTAG, 17. Mai 2018:

9.00 Uhr Der Nationalrat tritt zu einer Sitzung zusammen (Großer Redoutensaal, Hofburg).

18.00 Uhr SPÖ-EU-Abgeordnete Evelyn Regner nimmt auf Einladung des BSA Steiermark an einer Diskussion mit Mag. Fritz Möstl von Deloitte Styria sowie Prof.in Dr.in Margareta Kreimer zum Thema "Gerechtigkeit in Europa – Jetzt oder doch später?" teil (Deloitte Graz, Paulustorgasse 10, 8010 Graz).

18.30 Uhr SPÖ-Parteivorsitzender Christian Kern besucht den Abschiedsempfang für Wirtschaftskammerpräsident Christoph Leitl in der WKO Sky Lounge (WKO Sky Lounge, Wiedner Hauptstraße 63, 1040 Wien).

19.00 Uhr Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Rethinking Israel/Palestine“ diskutieren zum Thema „70 years to 1948: What has changed in Israel and Palestinian Politics?“ Yonatan Mendel (Director of Manarat) und Bashir Bashir (political theorist). Nähere Informationen Anmeldung unter https://tinyurl.com/y7f5lvos (Bruno Kreisky Forum für internationalen Dialog, Armbrustergasse 15, 1190 Wien).

FREITAG, 18. Mai 2018:

11.00 Uhr SPÖ-Parteivorsitzender Christian Kern besucht den Empfang für den neuen Wirtschaftskammerpräsidenten Harald Mahrer in der WKO Sky Lounge (WKO Sky Lounge, Wiedner Hauptstraße 63, 1040 Wien).

