Lesung und Führung im Bezirksmuseum Leopoldstadt

Rezitationen von Gilda Semo (14.5.), Erläuterungen von Brigitte Bailer-Galanda (16.5.), Info: Telefon 4000/02 127

Wien (OTS/RK) - Einmal mehr lädt das Leopoldstädter Bezirksmuseum (2., Karmelitergasse 9) zu nachdenlich machenden Veranstaltungen ein:

Am Montag, 14. Mai, beginnt in den Museumsräumen um 18.30 Uhr ein Leseabend mit Gilda Semo. Das Programm hat den Titel „Das war ein Vorspiel nur. Dort wo man Bücher verbrennt, verbrennt man auch am Ende Menschen“. Die Vortragskünstlerin ruft ihrem Publikum einstige Büchervernichtungen der Nationalsozialisten in Erinnerung. Zu hören sind Texte, Verse, Korrespondenzen und Liedgut verfolgter Autorinnen und Autoren. Noch bis Mittwoch, 27. Juni, läuft die Ausstellung „Der ‚Anschluss‘ im März 1938 und die Leopoldstadt“. Die Kuratorin Brigitte Bailer-Galanda führt am Mittwoch, 16. Mai, ab 17.00 Uhr, durch die Schau und beantwortet Fragen zum schrecklichen Treiben der Schergen des NS-Regimes. Information: Telefon 4000/02 127.

Die Teilnahme am bewegenden Rezitationsabend mit Gilda Semo am Montag, 14. Mai, sowie an der lehrreichen Führung mit Brigitte Bailer-Galanda am Mittwoch, 16. Mai, ist kostenlos. Bei beiden Veranstaltungen sind Spenden der Gäste willkommen. Das Museum hat jeweils Mittwoch (16.00 bis 18.30 Uhr) und Sonntag (10.00 bis 13.00 Uhr) geöffnet. Traditionell ist der Eintritt gratis. Fragen wegen der aktuellen Sonder-Ausstellung „Der ‚Anschluss‘ im März 1938 und die Leopoldstadt“ und über sonstige Projekte des ehrenamtlichen Historiker-Teams beantwortet Museumsleiter Georg Friedler gerne via E-Mail: bm1020 @ bezirksmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

Bezirksmuseum Leopoldstadt:

www.bezirksmuseum.at

(Schluss) enz

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Oskar Enzfelder, Stadtredaktion

01/4000-81057

oskar.enzfelder @ wien.gv.at

www.wien.gv.at/rk