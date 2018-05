ÖVP - T E R M I N E

(KW 20 von 14. Mai 2018 bis 20. Mai 2018) Änderungen vorbehalten – nähere Auskünfte unter +43 (1) 40126-602

Wien (OTS) - MONTAG, 14. Mai 2018

11:00 MEP Dr. Othmar Karas referiert zum Thema "Europa: Dialog - YOUth" (Haus der Europäischen Union, Wipplingerstraße 35, 1010 Wien)

13:00 BK Sebastian Kurz empfängt den UNO-Generalsekretär Antonio Guterres (BKA, 1010 Wien)

17:30 BK Sebastian Kurz empfängt die Premierministerin von Norwegen Erna Solberg mit anschließendem Pressestatement (BKA, 1010 Wien)

18:00 StS Mag. Karoline Edtstadler nimmt an der Gala "Sieger. Aus Leidenschaft" teil (Wirtschaftskammer Österreich, Wiedner Hauptstraße 63, 1040 Wien)

19:00 Begrüßung von BM Univ.-Prof. Dr. Heinz Faßmann beim Vortrag "Vielfalt im Einklang" von Dr. Jane Goodall (Gösserhalle, Laxenburger Straße 2, 1100 Wien)

19:15 Generalsekretär Abg.z.NR Karl Nehammer, MSc nimmt am "Open Office der JVP Steiermark" teil (JVP Steiermark, Karmeliterplatz 5, 8010 Graz)

Besuchstag von BM Dr. Juliane Bogner-Strauß (Niederösterreich)

BM Mag. Gernot Blümel, MBA nimmt am Rat für "Allgemeine Angelegenheiten" teil (Brüssel)





DIENSTAG, 15. Mai 2018

08:30 BM Univ.-Prof. Dr. Heinz Faßmann besucht das "Spin-off Fellowship" (Institut für Physikalische Chemie, Währingerstraße 42, 1090 Wien)

09:30 BK Sebastian Kurz nimmt am "R20 Austrian World Summit – Gipfeltreffen für den Klimaschutz" teil (Hofburg, 1010 Wien)

10:00 Univ.-Prof. Dr. Heinz Faßmann nimmt an der Verleihung des "Österreichischen Staats- und Förderpreis für Wissenschaftspublizistik" teil (BMBWF, Minoritenplatz 5, 1010 Wien)

14:15 BM Elisabeth Köstinger nimmt am "R20 Austrian World Summit – Gipfeltreffen für den Klimaschutz" teil (Hofburg, 1010 Wien)

18:00 BM Dr. Juliane Bogner-Strauß nimmt an der Gesprächsreihe "Europa: Dialog" teil (Haus der Europäischen Union, Wipplingerstraße 35, 1010 Wien)

18:30 Nationalratspräsident Mag. Wolfgang Sobotka hält Eröffnungsrede anlässlich der Ausstellung "Verfolgt. Verheiratet. Scheinehen im Exil" (Museum Judenplatz, Judenplatz 8, 1010 Wien)

19:15 BK Sebastian Kurz nimmt am Festakt "60 Jahre Austrian Airlines" mit Flugzeugtaufe teil (Wien-Flughafen, 1300 Schwechat)

20:00 Seniorenbund-Präsidentin LAbg. Ingrid Korosec nimmt an der Premiere des Stückes von Bernhard Görg "Scharlachrot" teil (Theatercenter Forum, Porzellangasse, 1090 Wien)

MITTWOCH, 16. Mai 2018

08:00 Ministerrat (BKA, 1010 Wien)

09:00 Plenum des Nationalrates (Hofburg, 1010 Wien)

11:00 BM Univ.-Prof. Dr. Heinz Faßmann nimmt am Festakt anlässlich des "Geschichtswettbewerbes des Bundespräsidenten" teil (Hofburg, 1010 Wien)

15:00 Seniorenbund-Präsidentin LAbg. Ingrid Korosec nimmt an der Siegerehrung der Bundeskegelmeisterschaften des Österreichischen Seniorenbundes teil (Wiener Stadthalle, Hütteldorferstraße 2, 1150 Wien)

17:00 BM Dr. Magarete Schramböck nimmt an der "Kurier-Podiumsdiskussion" bei der Industriemesse "Smart Automation – Intertoll – C4I" teil (Messeplatz 1, 1020 Wien)

18:00 BM Hartwig Löger nimmt an der Festveranstaltung anlässlich "15 Jahre Valida Plus AG" teil (Am Stadtpark 9, 1030 Wien)

DONNERSTAG, 17. Mai 2018

09:00 Plenum des Nationalrates (Hofburg, 1010 Wien)

10:00 BM Dr. Margarete Schramböck hält Rede bei der "E-Government Konferenz" (Messecongress Graz, Messeplatz 1, 8010 Graz)

11:00 BM Dr. Josef Moser nimmt am Festakt anlässlich "150 Jahre Bezirkshauptmannschaft in Österreich" teil (Aula der Alten Universität, Hofgasse 14, 8010 Graz)

12:00 StS Mag. Karoline Edtstadler nimmt an der Eröffnung des "Antikorruptions-Tag" teil (7071 Rust)

14:15 BM Mag. Gernot Blümel, MBA empfängt den EU-Kommissar Dimitris Avramopoulos (BKA, 1010 Wien)

17:30 MEP Dr. Othmar Karas diskutiert bei einer Veranstaltung des "Bürgerforum Europa" in Niederösterreich (Filmbar, Dr. Karl-Dorrek-Straße 30, 3500 Krems)

18:00 BM Hartwig Löger hält Festrede bei der Verleihung des "Wiener Börse Preis 2018" (Palais Niederösterreich, Herrengasse 13, 1010 Wien)

19:30 StS Mag. Karoline Edtstadler nimmt am Galaabend anlässlich "Polizeisportvereinigung Wien – 100 Jahre jung" teil (Wiener Rathaus, 1010 Wien)

Arbeitsbesuch von BK Sebastian Kurz (Sofia)

FREITAG, 18. Mai 2018

11:00 BM Univ.-Prof. Dr. Heinz Faßmann nimmt am Festakt "150 Jahre Universität für angewandte Kunst" teil (Erweiterungsgebäude der Angewandten, Vordere Zollamtstraße 7, 1030 Wien)



14:00 BM Dr. Margarete Schramböck nimmt am Rundgang und an der Podiumsdiskussion bei "We are Developers" teil (Austria Center, Bruno-Kreisky-Platz 1, 1220 Wien)



14:00 Seniorenbund-Präsidentin LAbg. Ingrid Korosec nimmt am Landeswandertag des Burgenländischen Seniorenbundes teil (Sportplatz, 7023 Zemendorf)

Rückfragen & Kontakt:

Rückfragehinweis: Österreichische Volkspartei, Abteilung Presse. Tel.:(01) 401 26-620; Internet: http://www.oevp.at