„Europastudio“ zum Thema „Beziehungskrise Europa – USA“

Am 13. Mai um 11.05 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Mit dem Amtsantritt von Donald Trump in den USA hat sich das amerikanisch-europäische Verhältnis deutlich abgekühlt. Mit zunehmendem Unmut beobachtet die EU die Außen- und Wirtschaftspolitik Washingtons. Jüngstes Beispiel: Der Ausstieg der USA aus dem Atomabkommen mit dem Iran. Trump ließ die diesbezüglichen Warnungen der Europäer, zuletzt durch die deutsche Kanzlerin Merkel und den französischen Präsidenten Macron, ungehört verhallen. In Europas Staatskanzleien wird Sorge und Bedauern geäußert. Aber nicht nur der Iran-Deal zeigt die Bruchlinien zwischen Europa und Amerika deutlich auf, zuletzt haben der Zollstreit und der drohende Handelskrieg die schwere Vertrauenskrise zutage gefördert. Wie soll die EU reagieren? Über die transatlantische Krise diskutieren am Sonntag, dem 13. Mai, um 11.05 Uhr in ORF 2 unter der Leitung von Prof. Paul Lendvai im „Europastudio“:

John C. Kornblum

ehemaliger US-Botschafter in Berlin

Ulrike Guérot

Politologin, Donau-Universität Krems

Stefan Kornelius

Ressortleiter Außenpolitik, Süddeutsche Zeitung

Angus Robertson

Ex-Klubchef der Schottischen Nationalpartei im britischen Parlament

