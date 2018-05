„Bürgeranwalt“ am 12. Mai: Einbruchsdiebstahl – warum zahlt die Versicherung nicht?

Außerdem: Fünf Jahre Pflegegeld vergessen und Schmerzmedikamente mit Cannabis – Krankenkassen verweigern Bezahlung

Wien (OTS) - Peter Resetarits präsentiert in der Sendung „Bürgeranwalt“ am Samstag, dem 12. Mai 2018, um 17.30 Uhr in ORF 2 folgende Fälle:

Fünf Jahre Pflegegeld vergessen

Charlotte H. ist 92 Jahre alt und bezieht seit Juni 2007 Pflegegeld der Stufe 3. Doch ab Jänner 2012 bekam sie nichts mehr überwiesen. Der Grund: 2012 wechselte die Zuständigkeit der Auszahlung vom Gemeindepensionsverband an die Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter. Erst im Sommer 2017 bemerkte die Familie der alten Dame die fehlenden Kontoeingänge. Für drei Jahre bekam die Pensionistin dann das Pflegegeld nachbezahlt, der Rest sei leider „verjährt“, wurde ihr beschieden. Volksanwalt Dr. Günther Kräuter kritisiert, dass Fehler von Behörden Bürger/innen teuer zu stehen kommen.

Einbruchsdiebstahl – warum zahlt die Versicherung nicht?

Vor mehr als einem Jahr wurde in die Wohnung von Frau Eleonore F. eingebrochen. Der Täter dürfte ihr kurz zuvor den Schlüssel gestohlen haben. In der Wohnung hat er Geld, Schmuck und Münzen im Gesamtwert von mehr als 55.000 Euro gestohlen. Das wäre kein Einbruchsdiebstahl im Sinne der Versicherungsbedingungen, meint die Haushaltsversicherung und will für den Schaden nicht bezahlen. Laut Strafgesetzbuch wäre das sehr wohl ein Einbruchsdiebstahl, argumentieren der Anwalt der Dame und der Verein für Konsumenteninformation und kritisieren mangelnde Transparenz im „Kleingedruckten“.

Schmerzmedikamente mit Cannabis – Krankenkassen verweigern Bezahlung

Weltweit gibt es Bestrebungen, den Hanf von seinem schlechten Image zu befreien. In den USA, den Niederlanden oder in Israel kommt Cannabis in der Medizin verstärkt zur Anwendung. Aber die meisten Krankenkassen in Österreich bleiben davon unbeeindruckt. Darunter haben vor allem Schmerzpatienten zu leiden, die die teuren Medikamente, die ihnen helfen, von den Krankenkassen nicht bezahlt bekommen. Volksanwalt Kräuter fordert ein Umdenken.

