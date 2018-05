Pressekonferenz: 35 Jahre for free – Das Donauinselfest feiert Jubiläum

Pressekonferenz am Donnerstag, den 17. Mai 2018, um 10.30 Uhr, auf der Wiener Summerstage. Vorstellung des kompletten Musik-, Action- und Fun-Programms sowie weiterer Höhepunkte.

Wien (OTS/SPW) - Wir freuen uns, die Vertreterinnen und Vertreter der Medien am Donnerstag, den 17. Mai 2018, um 10.30 Uhr, zur Präsentation des hochkarätigen Musik-Line-ups, des gesamten Action- und Fun-Programms sowie der Vorstellung neuer PartnerInnen und Höhepunkte auf die Wiener Summerstage einladen zu dürfen.

Es sprechen:

Barbara Novak , SPÖ Wien-Landesparteisekretärin

, SPÖ Wien-Landesparteisekretärin Thomas Waldner, pro event-Geschäftsführer und DIF-Projektleiter

35 Jahre for free

Seit genau 35 Jahren ist das Donauinselfest das Musik-Highlight der WienerInnen im Sommer. Jedes Jahr verzeichnet Europas größtes Open-Air-Festival mit freiem Eintritt rund drei Millionen Besuche und macht das Freizeitparadies der Großstädter drei Tage lang zum Hotspot für die heimische und internationale Musikszene. Das Donauinselfest ist jedoch nicht nur ein Förderer rot-weiß-roter Musikkultur, sondern bietet BesucherInnen neben einem vielfältigen Musik-Line-up mit rund 200 nationalen und internationalen Acts, auch ein geballtes Programm-Feuerwerk an insgesamt 600 Stunden Sport-, Action- und Fun-Highlights.

Was 1983 als kleines Familienfest begann, hat sich inzwischen zu einem internationalen Musikfestival für heimisches und internationales Publikum aller Altersklassen entwickelt, das besonderen Wert auf seine regionalen Wurzeln legt. Im Rahmen der Programmpräsentation werden alle nationalen und internationalen Musik-Acts der elf Bühnen und 18 Themeninseln, die fünf GewinnerInnen des neunten „Rock The Island Contests“, das gesamte Rahmenprogramm für Groß und Klein und neue PartnerInnen, die ihre Marke nachhaltig und emotional am Donauinselfest inszenieren werden, präsentiert.

Donauinselfest 2018

Das Wiener Donauinselfest wird von der SPÖ Wien veranstaltet und ist das größte Open-Air-Festival in Europa mit freiem Eintritt. Von 22. bis 24. Juni 2018 wird es ein hochkarätiges Musik-, Action- und Fun-Programm bieten und ein Zeichen für kulturelle Vielfalt sowie gesellschaftliches Miteinander setzen.



Pressekonferenz: 35 Jahre for free - Donauinselfest

Datum: Donnerstag, 17. Mai 2018

Uhrzeit: 10:30 Uhr

Ort: Wiener Summerstage

Adresse: 1090 Wien, Roßauer Lände 19

Lageplan: https://goo.gl/maps/yA1njdRULcA2

Website: https://donauinselfest.at



