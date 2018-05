Bezirksmuseum 3: Rundgang „Streichergasse“ am 16.5.

Wien (OTS/RK) - Noch bis Mittwoch, 27. Juni, ist im Bezirksmuseum Landstraße (3., Sechskrügelgasse 11) eine Schau zum Thema „125 Jahre Streichergasse“ zu sehen. Die Historiker umrahmen diese interessante Ausstellung durch 3 Vorträge mitsamt Führungen. Am Mittwoch, 16. Mai, hält Dieter Klein ab 18.00 Uhr im Museum ein aufschlussreiches Referat mit einem anschließenden Rundgang und dabei behandelt der Experte das Kapitel „Lebensgewohnheiten und Alltag in der Streichergasse und Umgebung“. Vortragsdauer: rund 30 Minuten. Dauer der Führung: ungefähr 1 Stunde. Bei dem Spaziergang redet der Fachmann unter anderem über den „Lueger-Brunnen“, über den Karl-Borromäus-Platz und über ein ehemaliges Palais einer Adelsfamilie in der Streichergasse. Außerdem weist der ehrenamtlich werkende Bezirkshistoriker beim Streifzug auf so genannte „Habsburgerhäuser“, eine ehemalige Kaserne, eine frühere Reitschule, ein Jugendstilhaus und andere Objekte hin.

Referate/Führungen mit Edgard Haider (13.6.) und Dieter Klein (20.6.), Teilnahme gratis, Info: bm1030 @ bezirksmuseum.at

Die Teilnahme an den Vorträgen und Führungen ist kostenlos. Das auf freiwilliger Basis arbeitende Museumsteam freut sich über Spenden. Anmeldungen sind nicht erforderlich. Weitere Termine:

Vortrag plus Rundgang mit Edgard Haider am Mittwoch, 13. Juni, ab 18.00 Uhr, über das Kapitel „Großbürgertum/Kleinbürgertum – zwei Lebenswelten in Wien um 1900“. Referat und Tour mit Dieter Klein am Mittwoch, 20. Juni, ab 18.00 Uhr, über das Themenfeld „Verschwundene Läden und Wirtshäuser, Wiener Neustädter Kanal“. Nähere Auskünfte zu all diesen Veranstaltungen: Telefon 4000/03 127, E-Mail bm1030 @ bezirksmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

Bezirksmuseum Landstraße:

www.bezirksmuseum.at

(Schluss) enz

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Oskar Enzfelder, Stadtredaktion

01/4000-81057

oskar.enzfelder @ wien.gv.at

www.wien.gv.at/rk