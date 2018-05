Liesing: Astronomie-Schwerpunkt „Venus und Jupiter“

Wien (OTS/RK) - Ehrenamtlich tätige Himmelskunde-Fachleute aus dem „Astronomischen Büro Wien“ informieren wissbegierige Laien über verschiedenste Vorgänge am Firmament. Am Samstag, 12. Mai, fängt um 21.00 Uhr der nächste Info-Abend im „Freiluftplanetarium Sterngarten Georgenberg“ (23., Georgsgasse, Rysergasse) an. Bei diesem Treffen wird der spannende Schwerpunkt „Venus und Jupiter am Frühlingshimmel“ behandelt. Nach der allgemeinen Einführung in die Beobachtung von Himmelsvorgängen mit freiem Auge, über die Himmelslandschaft und über Sternbilder wird das komplexe Kapitel „Wandelgestirne“ einer eingehenden Betrachtung unterzogen. An dem Abend hört das Publikum wissenswerte Dinge über die „hellen“ Planeten Venus und Jupiter, über deren Sichtbarkeit und über „Begegnungen“ der beiden Himmelskörper. Der Eintritt zu der lehrreichen Veranstaltung ist kostenlos, Spenden werden gerne angenommen. Die Mitnahme von Taschenlampen und von einfachen Feldstechern (keine Teleskope) wird empfohlen. Auskünfte:

Telefon 889 35 41 („Astronomisches Büro Wien“). Kontaktaufnahme mit den Astronomie-Experten per E-Mail:

astbuero@astronomisches-buero-wien.or.at.

Allgemeine Informationen:

Astronomisches Büro Wien:

www.astronomisches-buero-wien.or.at

