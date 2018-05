RK-Terminvorschau vom 14. bis 25. Mai 2018

In der Zeit vom 14. bis 25. Mai 2018 hat die Rathauskorrespondenz vorläufig folgende Termine vorgemerkt (Änderungen vorbehalten):

Wien (OTS/RK) -

MONTAG, 14. MAI 17.00 Uhr, Überreichung des Silbernen Ehrenzeichens für Verdienste um das Land Wien an Kommerzialrat Peter Schaider durch StRin Renate Brauner (Rathaus, Stadtsenatssitzungssaal) DIENSTAG, 15. MAI 14.00 Uhr, Überreichung des Silbernen Ehrenzeichens für Verdienste um das Land Wien an Martin Gross durch Landeshauptmann Dr. Michael Häupl (Rathaus, Stadtsenatssitzungssaal) MITTWOCH, 16. MAI 10.00 Uhr, Wiener Symposium der städtischen Kontrolleinrichtungen zum Thema „Prüfungskompetenzen“ mit u.a. Stadtrechnungshof-Direktor Peter Pollak (Rathaus, Wappensaal) 11.00 Uhr, 36. Wiener Gemeinderat auf Verlangen der FPÖ zum Thema "Schluss mit der rot-grünen Förderung radikalislamistischer und türkisch-nationalistischer Vereinsnetzwerke!" 13.00 Uhr, Präsentation „Gemeinsame Leitstelle für Rettungstransporte“ in der Zentrale der Berufsrettung Wien (MA 70) mit StRin Sandra Frauenberger (3., Radetzkystraße 1) 18.30 Uhr, Empfang für neue StaatsbürgerInnen mit StR Jürgen Czernohorzsky (Rathaus, Festsaal) DONNERSTAG, 17. MAI 09.00 Uhr, Pressefrühstück anl. Konzert der „Monsterfreunde“ mit u.a. StR Jürgen Czernohorszky (Stadthalle, 15., Roland- Rainer-Platz 1) 11.00 Uhr, Überreichung des Goldenen Verdienstzeichens des Landes Wien an Mag. Dr. Gerald Matt und Dr.in Heidemarie Uhl durch StR Andreas Mailath-Pokorny (Rathaus, Stadtsenatssitzungssaal) MITTWOCH, 23. MAI 11.00 Uhr, Überreichung des Goldenen Verdienstzeichens des Landes Wien an Dr. Christoph Lesigang durch StRin Sandra Frauenberger (Rathaus, Steinsaal I) DONNERSTAG, 24. MAI 09.00 Uhr, 37. Wiener Gemeinderat mit Wahl eines neuen Bürgermeisters

(Schluss) red

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Stadtredaktion, Diensthabende/r Redakteur/in

01 4000-81081

dr @ ma53.wien.gv.at

www.wien.gv.at/presse