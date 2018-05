PVÖ-Edlinger: Schwerer Konflikt in der ÖVP über AUVA symptomatisch für Chaos-Politik der Regierung

Streit auf dem Rücken der PatientInnen – Schluss mit Verunsicherung im Gesundheitsbereich

Wien (OTS) - „Wenn es eines weiteren Beweises für die Chaos-Politik der türkisblauen Regierung auch im Gesundheitsbereich bedurft hätte, so hat ihn der jüngste innerparteiliche Streit in der ÖVP über die AUVA einmal mehr geliefert. Während der Salzburger ÖVP-Gesundheitslandesrat von einer Einigung über den Fortbestand dieser so wichtigen Gesundheitseinrichtung spricht, pfeift ihn der ÖVP-Klubobmann mit einer gegenteiligen Aussage nur wenig später zurück. Leidtragende des innerparteilichen Zickzackkurses sind die Menschen, darunter viele SeniorInnen, die über die künftige Organisation der Leiteinrichtungen im Gesundheitswesen weiterhin im Dunkeln gelassen werden“, erklärte der Vizepräsident des Pensionistenverbandes Österreichs (PVÖ) und Landespräsident des PVÖ Wien, Bundesminister a. D. Rudolf Edlinger.

„Nirgends, weder bei der Debatte über die AUVA noch beim türkisblauen Plan die Sozialversicherungen in fünf Verbänden zusammenzufassen, sind klare gesundheitspolitische Vorteile für die PatientInnen zu erkennen“, so Edlinger weiter. Möglicherweise nur die Türschilder bei den Versicherungen auszutauschen, aber sonst de facto weiterhin viele Aufgaben bei den Landesgesellschaften bis hin zu den Rücklagen zu belassen, ist nichts anderes als ein Verwirrspiel. Experten sprechen bereits davon, dass die Zusammenlegung vorerst überhaupt keine Ausgabenersparnis bringen würde. Edlinger: „In Wirklichkeit geht es der türkisblauen Regierung vordringlich darum, weitere Geschenke an die Unternehmen zu verteilen und sie bei der Mitfinanzierung des Gesundheitswesens zu entlasten. Es muss endlich Schluss sein mit der Verunsicherung durch die Regierung auch im Gesundheitsbereich“, forderte Edlinger abschließend. (Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Pensionistenverband Österreichs

Landesorganisation Wien

Tel.: 01/319 40 12

Mail: wien @ pvoe.at