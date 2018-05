2. Bezirk: „Zoom Magic“-Show mit Gregory am Montag

Wien (OTS/RK) - Auf Grund des großen Erfolges bei den bisherigen Auftritten kommt der Täuschungskünstler „Gregory Diamond“ am Montag, 14. Mai, wieder in das „Circus- und Clownmuseum Wien“ (2., Ilgplatz 7) und stellt seine Fingerfertigkeit und seinen Charme in der beliebten Veranstaltungsreihe „Zoom Magic“ unter Beweis. Das amüsante und verblüffende Zauberkunst-Programm des trickreichen Unterhalters geht um 20.00 Uhr los.

Hautnah vor den Zuschauerinnen und Zuschauern zeigt „Gregory“ wundersame Effekte mit Spielkarten und Jetons. Ferner ist mit allerhand neu kreierten „Magischen Überraschungen“ zu rechnen. Vor der Vorstellung laden die ehrenamtlichen Zirkus- und Show-Experten jeden Gast auf ein Glas prickelnden Sekt ein. Karten für die bezaubernde Aufführung kosten 20 Euro. Auskünfte und Reservierungen:

Telefon 0676/406 88 68.

Bei der Programmserie „Zoom Magic“ arbeitet das ehrenamtliche Museumsteam mit der Vereinigung „Erstes Wiener Zaubertheater“ (Mitglied bei „Basis.Kultur.Wien“) zusammen. Die „ARGE Wiener Bezirksmuseen und Sondermuseen“ unterstützt das international bekannte „Circus- und Clownmuseum Wien“.

Geöffnet sind die Museumsräume jeweils am Sonntag (10.00 bis 13.00 Uhr) sowie am ersten und am dritten Donnerstag im Monat (19.00 bis 21.00 Uhr). Traditionell ist der Eintritt frei. Zu betrachten sind Werbeplakate von Zirkus-Unternehmen aus aller Welt, Fotografien von Direktoren, Akrobaten, Clowns, Magiern, Dompteuren und anderen Artisten, Requisiten, Bühnengewand und manch anderes Kleinod aus der Zirkus- und Show-Branche. Infos dazu per E-Mail:

info@circus-clownmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

Zauberkünstler „Gregory Diamond“:

www.magic-gregory.at

Circus- und Clownmuseum Wien:

www.bezirksmuseum.at

Erstes Wiener Zaubertheater:

www.zaubertheater.at

