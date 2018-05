Muttertag: Vereinbarkeit von Familie und Beruf erleichtern

LR Teschl-Hofmeister: Muttertag ist ein Familienfeiertag, der in Niederösterreichs Bildungseinrichtungen aufgegriffen wird

St. Pölten (OTS/NLK) - Der Muttertag am kommenden Sonntag führt in vielen der rund 480.000 niederösterreichischen Familien dazu, dass Kinder selbstgemachte Päckchen oder eigens gemalte Bilder präsentieren, Lieder singen oder Gedichte aufsagen, die sie im Kindergarten oder in der Schule für ihre Mütter vorbereitet haben.

Familien-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister bewunderte die liebevoll gestalteten Geschenke, die die Kinder vom Landhauskindergarten St. Pölten mit ihren Pädagoginnen in den letzten Wochen erarbeitet haben und betonte den Stellenwert des Muttertags in Niederösterreich: „Auch im 21. Jahrhundert ist es angebracht, sich einen Tag als Anlass zu nehmen, um der eigenen Mutter zu danken. In der Politik dient er uns dazu, verstärkt auf die Bedeutung familienfreundlicher Maßnahmen hinzuweisen. Denn was Mütter gesellschaftlich brauchen, ist Rückhalt im Sinne ausgewogener Geld-und Sachleistungen und die Möglichkeit, das jeweils eigene Wunschmodell von Familie leben zu können. In Niederösterreich haben wir mit dem blau-gelben Familienpaket einen weiteren Schritt auf unserem Weg zur familienfreundlichsten Region Europas gesetzt. Denn gerade, wenn es um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf geht, sollen junge Frauen Angebote vorfinden, die Mut zur Familiengründung machen.“

Das blau-gelbe Familienpaket sieht einen Ausbau der Kleinkindbetreuung mit der Schaffung von 100 neuen Gruppen mit Investitionen in der Höhe von 65 Millionen Euro für 1.500 Kinder bis zum Jahr 2020 vor.

Nähere Informationen: Büro LR Teschl-Hofmeister, Mag. (FH) Dieter Kraus, Telefon 02742/9005-12655, E-Mail dieter.kraus @ noel.gv.at.

