Ehrung von 34 NÖ-Messstellenbeobachtern

LH-Stv. Pernkopf: Ehrenamtliche liefern seit Jahrzehnten wichtige Informationen bei Hochwässern

St. Pölten (OTS/NLK) - LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf hat im NÖ Landhaus in St. Pölten 34 langjährige Messstellenbeobachter geehrt und ihnen für ihre unverzichtbare Tätigkeit gedankt. „In Niederösterreich sind 540 Privatpersonen für den Hydrographischen Dienst an insgesamt 930 Messstellen tätig, viele von ihnen seit Jahrzehnten. Auch modernste Technik kann diese verantwortungsbewussten Beobachter nicht ersetzen, auf ihre Beobachtungen baut das Hochwasser-Vorwarnsystem“, betonte Pernkopf bei der Urkundenverleihung. Als langjährige Messstellenbeobachterin nahm Maria Schmied mit Enkelin Sophia die Ehrung entgegen. Familie Schmied betreut schon seit 25 Jahren die Pegelmessstelle in Litschau.

„Die Dienstleistungen der Beobachter sind von wichtiger Bedeutung, denn nur mit Kenntnis der gesammelten Daten ist es überhaupt möglich, Hochwasserschutzbauten, Kanalisationsanlagen, Trinkwasserbrunnen und viele andere Bauwerke technisch einwandfrei und kostengünstig zu planen. Gerade bei den letzten Hochwässern brachten uns die Beobachter wichtige Informationen, auf die wir uns zu jeder Zeit verlassen konnten“, so Pernkopf.

