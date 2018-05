Weltweit ausgerichtete Marktförderung "Qingdao, eine Stadt der Marken"

Qingdao, China (ots/PRNewswire) - Qingdao, bekannt als eine "Stadt der Marken", ist hinsichtlich des Frachtaufkommens der siebtaktivste Hafen der Welt. Was Investitionen in China betrifft, rangiert die Stadt an vorderster Front; sie ist eine der ersten Modellstädte für die Zusammenarbeit in Wirtschaft und Handel zwischen China und den USA sowie China und dem Vereinigten Königreich auf lokaler Ebene. Um den industriellen Wandel und Aufstieg zu fördern und den Außenwirtschaftsverkehr und die Qualität zu steigern, hat Qingdaos Stadtbüro für Handel während der 123. Kanton-Messe - die fast 1.000 Käufer aus über 20 Ländern weltweit anzog - drei Aktivitäten eines weltweit ausgerichteten Marktförderungsprogramms unter dem Motto "Qingdao, eine Stadt der Marken" für Schlüsselunternehmen und -produkte Qingdaos durchgeführt.

Dieses Jahr jährt sich zum 40. Mal die Reformierung und Öffnung Chinas. Für den Zeitraum des 13. Fünfjahresplans wird erwartet, dass Qingdao 100 Milliarden USD an Waren importiert, 30 Milliarden USD an ausländischen Investitionen anzieht und 20 Milliarden USD im Ausland investiert. Die Gesamtzahl der grenzüberschreitenden Touristen wird mit 5 Millionen prognostiziert. Als eine der ersten Küstenstädte in China, die sich der Welt geöffnet hat, wird sich Qingdao weiterhin einsetzen, mehr Chancen für eine noch größere Zahl ausländischer Anleger zu schaffen. Das weltweite Marktförderungsprogramm "Qingdao, eine Stadt der Marken" wird das Markenimage der Unternehmen stärken, mehr Aufträge anziehen und neue Horizonte eröffnen - sodass die Unternehmen in einer neuen Runde der Steigerung und Entwicklung des Außenwirtschaftsverkehrs ihre Wettbewerbsstärken noch klarer herausstellen und Marktchancen nutzen können.

Historisch betrachtet wird der industrielle Aufstieg basierend auf Innovation ein Zukunftstrend für die Handelsentwicklung in China sein. Führende Marken Chinas werden eine erhebliche Rolle dabei spielen, Marken "made in China" zu bewerben, Chinas Selbstvertrauen im internationalen Markt deutlich zu machen und in der weltweiten industriellen Entwicklung voranzugehen.

