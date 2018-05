Per Kirkeby vestorben

Der dänische Maler und Bildhauer Per Kirkeby ist gestern 79-jährig verstorben. Die Kunsthalle Krems zeigt im Herbst eine große Ausstellung.

Nun gedenken wir mit unserer Schau einem der größten Künstler unserer Zeit Florian Steininger, Direktor der Kunsthalle Krems

Im Fokus seiner Kunst stand vor allem die Natur – als elementare Qualität, in reine Malerei übersetzt. Florian Steininger, Direktor der Kunsthalle Krems

Krems (OTS) - Per Kirkeby ist am 09.05.2018 in seinem 79. Lebensjahr verstorben. Die Kunsthalle Krems widmet dem Künstler im Herbst eine umfassende Ausstellung. Geplant war die Ausstellung anlässlich seines 80. Geburtstags. "Nun gedenken wir mit unserer Schau einem der größten Künstler unserer Zeit“ , so Florian Steininger, künstlerischer Direktor der Kunsthalle Krems.

Kirkeby, am 01.09.1938 in Kopenhagen geboren, zählte zu den prägenden Figuren der Gegenwartsmalerei. Florian Steininger: "Im Fokus seiner Kunst stand vor allem die Natur – als elementare Qualität, in reine Malerei übersetzt.“ Neben dem herausragenden malerischen Werk, das zwischen Abstraktion und Natur changiert, ist sein bildhauerisches Werk hervorzuheben: einerseits informell-figurative Bronzeplastiken, andererseits konstruktiv architektonische Objekte aus Backstein. Eines davon befindet sich in Krems im Skulpturengarten der Minoritenkirche Stein.

Per Kirkeby hatte Ausstellungen in den renommiertesten Häusern der Welt wie dem MoMA New York, dem Centre Pompidou Paris oder der Tate Modern London. Die Kremser Ausstellung von 25.11.2018–24.02.2019 wird einen spannenden Querschnitt des malerischen, zeichnerischen und bildhauerischen Werks sowie selten gezeigte Arbeiten wie die Übermalungen fremder Bilder oder die grafischen Holztafeln präsentieren.

