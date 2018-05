Manner eröffnet Shop in Graz

Erster Manner Shop in der Steiermark am 10.5.2018 eröffnet

Wien/Graz (OTS) - Am 10.5.2018 eröffnet der erste Manner Shop in der Steiermark in Graz in prominenter Lage am Hauptplatz 3 - Rosa Süßwarentradition trifft auf Grün-Weiße Landeshauptstadt. Im Manner Shop neben dem Rathaus kann man neben den Süßwarenklassikern wie Mannerschnitten, Casali Rum-Kokos Kugeln oder Napoli Dragee-Keksi auch Artikel kaufen, die es nicht überall gibt und die sich als ideales Mitbringsel erweisen wie etwa die Mannerschnitten Nostalgiedose oder die große 18er-Mannerschnitten Packung. Neben dem umfangreichen und köstlichen Süßwarensortiment aus dem Traditionshaus Manner findet man hier auch zahlreiche Fan-Artikel wie rosa Babystrampler, den witzigen Schnittenspender „Schnitt-o-mat“, Skihelme, Hauben und vieles mehr.

„Wir wollen mit unseren Manner Shops den Menschen näherkommen und unsere breite Produktpalette und innovative Fan-Artikel in der Gesamtheit zeigen. Immer wieder haben wir Anfragen erhalten, wann wir den ersten Shop in der Steiermark eröffnen und diesen Wunsch erfüllen wir hiermit. Mit der prominenten Adresse am Hauptplatz 3 sind wir mit unserem neuen Manner Shop direkt im Geschehen,“ so Mathias Walser, Verkaufsdirektor Manner. „Zudem entdecken auch zunehmend Touristen, die an die schönsten Orten Österreichs reisen, Graz als Destination. Wir möchten, dass auch sie ein Stück süßes Österreich mit Manner nach Hause mitnehmen.“

Im neuen Manner Shop Graz warten tolle Eröffnungsangebote:

1+1 gratis Angebot der „Riesen Mannerschnitte“ (18 Stk 75 g Packungen)

20% auf den beliebten Schnittenspender Schnitt-O-Mat (statt € 119,- nur € 95,20)



Feierliches Eröffnungsevent

Am Abend vor der Eröffnung feierte Manner gemeinsam mit Freunden, Nachbarn und Politik. Gemeinderat Ernest Schwindsackl hatte es aus dem Rathaus nicht weit, liegt doch der neue Manner Shop direkt daneben. Der Entertainer Norbert Oberhauser, Willi Gablalier, der ehemalige Mister Austria Philipp Knefz, die steirische Liedermacherin Betty O., sowie die frisch gewählte Miss Styria Justine Bullner und Heribert Kasper feierten gemeinsam mit Manner Vorstand für Marketing & Vertrieb Dr. Alfred Schrott. Die Mannerschnitten-Torte „Graz mag man eben“ wurde angeschnitten und man feierte das herzliche Willkommen in der Landeshauptstadt. Pater Bernhard Holter sorgte für den Segen der Geschäftsräumlichkeiten und wünschte den Manner MitarbeiterInnen viel Erfolg am neuen Standort.

Der Manner Shop befindet sich am Hauptplatz 3 im sogenannten „Weiß’schen Haus“ – benannt nach Johann Adam Weiß, seinem Erbauer. Das fünfgeschossige, freistehende Barockhaus neben dem Rathaus wurde 1710, also 180 Jahre vor der Firmengründung von Manner, errichtet.

Der Shop in Graz reiht sich in die Riege der Manner Geschäfte. Neben dem Manner Shop am Wiener Stephansplatz gibt es in Wien einen Shop am Flughafen Schwechat und einen am Hauptbahnhof. Auch im Herzen Salzburgs, am Residenzplatz, können Genießer im Manner-Shop in die Markenwelt eintauchen und im Manner-Café entspannen. Schnäppchenjäger finden in den zwei Manner-Werkshops in Wien (Hernals) und in Niederösterreich (Wolkersdorf) sowie im Designer-Outlet Parndorf und Donaupark Mauthausen zusätzlich Angebote und Manner-Bruchware.

Manner Shop Graz

Hauptplatz 3, 8010 Graz

Öffnungszeiten:

Mo – Fr 9:00 – 19:30 Uhr

Sa, So und Feiertag 9:00 – 18:00 Uhr

Rückfragen & Kontakt:

Josef Manner & Comp. AG

Mag. Karin Steinhart MAS

Pressesprecherin

067682923650

k.steinhart @ manner.com