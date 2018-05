Wien-Simmering: 25-jähriger mutmaßlicher Dealer von WEGA festgenommen

Wien (OTS) - Am 09. Mai 2018 um 08:45 Uhr nahmen Beamte der WEGA am Rosa Jochmann Ring einen 25-jährigen Tatverdächtigen fest. Beamte des Bezirkspolizeikommandos Neusiedl am See ermitteln wegen des Verdachts des Suchtgifthandels, die Staatsanwaltschaft Wien ordnete die Festnahme des 25-Jährigen an.

