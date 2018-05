Wien-Leopoldstadt: 42-Jähriger missachtet Rotlicht und attackiert Polizisten

Wien (OTS) - Am 10.05.2018 gegen 01:10 Uhr versahen zwei Beamte des Stadtpolizeikommandos Brigittenau ihren Streifendienst, als auf der Unteren Donaustraße plötzlich ein Mann trotz roter Fußgängerampel vor dem Streifenwagen die Straße betrat, sodass der Fahrer abrupt bremsen musste, um eine Kollision zu vermeiden. Sofort verhielt sich der offensichtlich alkoholisierte 42-Jährige aggressiv, schrie herum und beschimpfte die Polizisten. Als er trotz mehrmaliger Abmahnung sein Verhalten nicht einstellte, wurde er festgenommen. Seiner Festnahme widersetzte er sich derart heftig, dass ein Polizist leichte Verletzungen am Knie, am Ellbogen und an der Schulter erlitt. Ein im Arrestbereich beim Festgenommenen durchgeführter Alkovortest ergab 1,50 Promille. Der mutmaßliche Täter wurde wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt, Anstandsverletzung, aggressiven Verhaltens sowie Missachten des Rotlichts angezeigt.

