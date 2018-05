1plus1-Aktion für Operette made in Austria zur 60. Saison in der Wiener Stadthalle

Jetzt zwei Tickets zum Preis von einem Vollpreis-Ticket für das multimediale Operetten-Konzert sichern, solange der Vorrat reicht! Das perfekte Geschenk zum Muttertag.

Das Jubiläumsprogramm der Wiener Stadthalle setzt starke rot-weiß-rote Akzente. O-MIA zeigt die Operette als gesellschaftskritischen Ursprung der Pop-Kultur, die vor über 100 Jahren Welthits geprägt hat. Intelligent, multimedial und mit einem frischen Zugang Wolfgang Fischer, Geschäftsführer, Wiener Stadthalle

Wien (OTS/LCG) - Am 15. und 16. Mai 2018 präsentieren die beiden Staatsopern-Solisten Ildiko Raimondi und Herbert Lippert ihr multimediales Operetten-Konzert „O-MIA: Operette Made in Austria“ als einen der Höhepunkte im Jubiläumsprogramm der 60. Spielsaison der Wiener Stadthalle. Im Rahmen der Feierlichkeiten gibt es ab sofort auf https://www.stadthalle.com eine limitierte 1plus1-Aktion für das Konzert-Highlight der beiden Publikumslieblinge.

„Das Jubiläumsprogramm der Wiener Stadthalle setzt starke rot-weiß-rote Akzente. O-MIA zeigt die Operette als gesellschaftskritischen Ursprung der Pop-Kultur, die vor über 100 Jahren Welthits geprägt hat. Intelligent, multimedial und mit einem frischen Zugang“ , sagt Wiener-Stadthalle-Geschäftsführer Wolfgang Fischer.

Mit ihrem neuen Programm „Behind the Mirror“ laden die Publikumslieblinge zu einer fulminanten Zeitreise in die Blütezeit der Wiener Operette ein. Das multimediale Operettenkonzert in der Wiener Stadthalle wirft einen Blick hinter die Kulissen jener Zeit, in der Komponisten wie Johann Strauß, Carl Michael Ziehrer oder Franz Lehár Welthits schrieben. Gemeinsam mit den St. Florianer Sängerknaben und dem eigens formierten O-MIA-Jugendorchester öffnen die Staatsopernsolisten ein buntes Programmbouquet mit den bekanntesten Hits der Operette. Bei dem historisch-dokumentarischen Operettenevent trifft Tradition auf modernen Zeitgeist – multimedial und einfach genial!

Karten für O-MIA sind auf https://www.stadthalle.com ab 49 Euro erhältlich. Jetzt mit der limitierten 1plus1-Aktion zwei Tickets zum Preis von einem Vollpreis-Ticket sichern.

Buchungsbedingungen:

1plus1-Tickets sind buchbar, solange der Vorrat reicht und nicht mit anderen Aktionen kombinierbar. Eine Barablöse ist nicht möglich, bestehende Buchungen sind ausgenommen. Tickets und Preise nach Verfügbarkeit. Ausgabe von ermäßigten Tickets nicht zu gewerblichen Zwecken. Bei missbräuchlicher Verwendung wird die Ausgabe von ermäßigten Tickets seitens Wiener Stadthalle abgelehnt. Änderungen vorbehalten.

Weitere Informationen auf http://www.o-mia.com.

+++ BILDMATERIAL +++ Bildmaterial steht zur honorarfreien Veröffentlichung im Rahmen der redaktionellen Berichterstattung zur Verfügung. Bildmaterial hier downloaden.

Rückfragen & Kontakt:

Wiener Stadthalle

Mag. Magdalena Hankus

Tel.: +43 1 98100-535

m.hankus @ stadthalle.com



leisure communications

Alexander Khaelss-Khaelssberg

Tel.: +43 664 8563001

akhaelss @ leisure.at

https://twitter.com/akhaelss

https://www.leisure.at/presse