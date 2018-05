Vienna’s English Theatre eröffnet Schauspielakademie

Julia Schafranek eröffnet im September 2018 Österreichs erste rein englischsprachige Theaterakademie in Wien. Aufnahmeprüfungen am 18. Juni 2018.

Die Förderung junger Talente in Verbindung mit dem Vienna’s English Theatre wird nun neben ‚Showtime‘ und dem ‚Youth Ensemble‘ mit großer Begeisterung in ‚VETA‘ fortgesetzt. Wir werden unseren Studenten mit einem engagierten Team aus erfahrenen Dozenten eine qualitativ hochwertige und individuelle Ausbildung bieten und den Grundstein für eine erfolgreiche Karriere setzen. Julia Schafranek, Intendantin Vienna's English Theatre

Wien (OTS/LCG) - Das neueste Projekt von Intendantin Julia Schafranek wird die Wiener Theaterszene um die erste rein englischsprachige professionelle Schauspielschule bereichern. Vienna's English Theatre Academy, kurz VETA, bietet im Herzen Europas eine fundierte und umfassende Bühnenausbildung in der Tradition des englischsprachigen Kulturraums.

Schafranek zu ihrem neuen Projekt: „Die Förderung junger Talente in Verbindung mit dem Vienna’s English Theatre wird nun neben ‚Showtime‘ und dem ‚Youth Ensemble‘ mit großer Begeisterung in ‚VETA‘ fortgesetzt. Wir werden unseren Studenten mit einem engagierten Team aus erfahrenen Dozenten eine qualitativ hochwertige und individuelle Ausbildung bieten und den Grundstein für eine erfolgreiche Karriere setzen.“

Viersemestrige Ausbildung in Zusammenarbeit mit renommierten Schauspielschulen in London

Die viersemestrige Ausbildung umfasst Schauspiel, Ensemblearbeit, Bewegung und Tanz, Stimmbildung und Gesang sowie fachspezifische Module (unter anderem „acting for camera“, „stage combat“ und „auditioning“). Durch die Zusammenarbeit mit einigen renommierten Londoner Schauspielschulen sowie einem breitgefächerten Kursangebot mit Gastdozenten aus der britischen und amerikanischen Theaterszene profitieren die Teilnehmer von Anfang an vom Netzwerk und Know-how des international angesehenen Vienna’s English Theatre. Ein zentrales Augenmerk liegt auf der internationalen Ausrichtung der Ausbildung, welche die jungen Schauspieler auf die zunehmend grenzübergreifende Theater-und Filmbranche vorbereiten wird.

Sean Aita leitet die Vienna’s English Theatre Academy

Die Academy wird von Sean Aita geleitet, einem mehrfach ausgezeichneten britischen Regisseur, Schauspieler und Autor. Er hat bereits an bedeutenden englischen Schauspielkonservatorien gelehrt. Als anerkannter Theaterwissenschaftler zeichnete er neben seiner Dozententätigkeit an der Arts University Bournemouth auch für zahlreiche Publikationen zum Themenbereich Theaterpraxis verantwortlich.

Die Anmeldung für die nächsten Auditions am 18. Juni und am 1. September 2018 erfolgt auf der Website http://www.vetavienna.com. Das Studienjahr beginnt am 17. September 2018. Die Kosten pro Semester betragen 3.750 Euro.

+++ BILDMATERIAL +++ Bildmaterial steht zur honorarfreien Veröffentlichung im Rahmen der redaktionellen Berichterstattung zur Verfügung. Bildmaterial zur Meldung hier downloaden.

Rückfragen & Kontakt:

VETA - Vienna’s English Theatre Academy

Claudia Wittmann

Tel.: +43 1 4021260 -21

office @ englishtheatre.at