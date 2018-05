„Eurovision Song Contest“ – Cesár Sampson auf Promotour in Lissabon

Zweites Semifinale heute in ORF eins

Wien (OTS) - Fanevents in Lissabon – Cesár Sampson nutzte gestern den probenfreien Tag, um Promotion für seinen großen Auftritt im Finale des Eurovision Song Contest 2018 – am Samstag, dem 12. Mai, live ab 21.00 Uhr in ORF eins – zu machen. Auf Einladung von wiwibloggs, einer der größten ESC-Websites, performte er vor hunderten Fans bei einer Party im Hard Rock Cafe von Lissabon gemeinsam mit seinen Background-Sängern seinen Song „Nobody but You“. Als Zugabe präsentierte er „Purple Rain“ von Prince. Im Anschluss ging es weiter in den Euroclub, die offizielle Eventlocation des ESC 2018, wo er vor Fans und Journalisten ein weiteres Mal seinen Song-Contest-Song sang. Cesár Sampson: „Clubauftritte, bei denen man ohne Kameras direkt mit dem Publikum kommuniziert, sind das, was ich Jahrzehnte gemacht habe. Das spürt man auch gleich ganz anders und das ist auch eine gute Einstimmung auf das Finale.“ Fotos von den Auftritten sind unter presse.ORF.at abrufbar.

Zweites Semifinale am 10. Mai live in ORF eins

Welche zehn Nationen komplettieren das Starterfeld des ESC-Finales? Diese Frage wird am Donnerstag, dem 10. Mai 2018, live ab 21.00 Uhr in ORF eins beim zweiten Semifinale des „Eurovision Song Contest 2018“ beantwortet – an den Start gehen Norwegen, Rumänien, Serbien, San Marino, Dänemark, Russland, Moldawien, die Niederlande, Australien, Georgien, Polen, Malta, Ungarn, Lettland, Schweden, Montenegro, Slowenien und die Ukraine. Für den fachmännischen Kommentar sorgt einmal mehr Andi Knoll, der auch bereits um 20.15 Uhr mit dem zweiten Teil von „Mr. Song Contest proudly presents“ den ESC-Abend in ORF eins eröffnet.

