Darling Ingredients Inc. gibt Finanzergebnisse für das erste Quartal 2018 bekannt

Irving, Texas (ots/PRNewswire) - Darling Ingredients Inc. (NYSE:

DAR), ein globaler Entwickler und Hersteller nachhaltiger, natürlicher Inhaltsstoffe aus essbaren und nicht-essbaren Bio-Nährstoffen und Produzent einer breiten Palette von Inhaltsstoffen und Spezialerzeugnissen für Kunden der Branchen Pharmazie, Lebensmittel, Tierfutter, Futterstoffe, Industrie, Kraftstoffe, Bioenergie und Düngemittel, gab heute die Finanzergebnisse für das am 31. März beendete erste Quartal des Geschäftsjahres 2018 bekannt.

Umsatz von 875,4 Millionen US-Dollar beinhaltet 12,6 Millionen US-Dollar BTC aus dem Jahr 2017 und 46,2 Millionen US-Dollar aus der Einführung von ASC 606

Nettogewinn von 97,3 Millionen US-Dollar, bzw. GAAP-konformer verwässerter Ertrag je Aktie von 0,58 US-Dollar

Bereinigtes EBITDA von 110,4 Millionen US-Dollar

Starkes weltweites Rohstoffvolumen mit Steigerung um 2,7 %

Niedrigeres EBITDA für das Futtermittelsegments durch niedrigere Fettpreise, teilweise ausgeglichen durch robuste Proteinwerte

Diamond Green Diesel schuldenfrei nach erfolgter Tilgungszahlung i. H. v. 53,7 Millionen US-Dollar

Refinanzierung der Euro-Anleihen Ende April, Laufzeit von 2022 bis 2026 zu günstigeren Konditionen verlängert

Der Nettoumsatz belief sich im ersten Quartal 2018 auf 875,4 Millionen US-Dollar gegenüber 878,5 Millionen US-Dollar im ersten Quartal 2017. Der Nettogewinn betrug 97,3 Millionen US-Dollar bzw. 0,58 US-Dollar pro verwässerte Aktie im Vergleich zu 5,8 Millionen US-Dollar oder 0,04 US-Dollar pro Aktie im ersten Quartal 2017. Der Anstieg ist hauptsächlich auf die Einbeziehung der rückwirkenden Steuervergünstigung BTC 2017 (Blenders Tax Credit) zurückzuführen, die im Februar 2018 verabschiedet und im 1. Quartal 2017 nicht ausgewiesen wurde. Die Ergebnisse für das erste Quartal spiegeln ebenfalls einen Umsatzrückgang von 46,2 Millionen US-Dollar wider, der auf die Einführung von ASC 606 im 1. Quartal 2018 zurückzuführen ist.

"Die Betriebsergebnisse für das Quartal waren uneinheitlich, wobei die geringeren Erträge im Futtermittelsegment durch moderat verbesserte Erträge bei Nahrungsmitteln und Kraftstoffen ausgeglichen wurden. Ein strenger Winter beeinträchtigte viele unserer nordamerikanischen Betriebe, während die weltweite Schlachtung stabil blieb. Ein Überangebot drückte die Preise im Futtermittelsegment, während sich die Preisanpassungen bei Rohstoffen verzögerten und Vorräte aufgebaut wurden. Stetige und sich verbessernde Ergebnisse in unseren Segmenten Nahrungsmittel und Kraftstoff spiegeln die Stabilität dieser Märkte wider", sagte Randall C. Stuewe, Chairman und CEO von Darling Ingredients Inc. "Unser DGD-JV profitierte von niedrigeren Fettpreisen und stellt eine Absicherung für die Erträge des Kernsegments Futtermittel dar. DGD arbeitete nach der 12-tägigen Umschlagzeit bei Auslastung mit dem prognostizierten hochgerechneten EBITDA pro Gallone und wir sind weiterhin optimistisch, dass wir das prognostizierte EBITDA von 1,25 US-Dollar pro Gallone für das Gesamtjahr erreichen werden. Wir haben erhebliche Fortschritte bei unserer Kostenanalyse zur Phase-III-Erweiterung der Anlage auf 550 Millionen Gallonen pro Jahr gemacht und erwarten, dass wir unsere Pläne im Verlauf dieses Sommers abschließen werden."

Stuewe weiter: "Kürzlich haben wir ein Privatplatzierungsangebot unserer 2026 fälligen unbesicherten vorrangigen 3,625-%-Anleihen im Gesamtnennbetrag von 515 Mio. Euro abgeschlossen. Gleichzeitig haben wir ein Barangebot für unsere 2022 fälligen ausstehenden vorrangigen 4,75-%-Anleihen abgegeben."

Futtermittelinhaltsstoffe - EBITDA 68,5 Millionen US-Dollar (minus 9 Prozent); Umsatz 485,8 Millionen US-Dollar (minus 12,1 Prozent); Marge 116,7 Millionen US-Dollar (minus 2,6 Prozent). Verarbeitete Rohmaterialien um 3,4 Prozent höher.

Nahrungsmittelinhaltsstoffe - EBITDA 32,4 Millionen US-Dollar (plus 1,9 Prozent); Umsatz 305,5 Millionen US-Dollar (plus 14,8 Prozent); Marge 56,3 Millionen US-Dollar (minus 0,9 Prozent). Verarbeitete Rohmaterialien um 3,7 Prozent höher.

Kraftstoffbestandteile - EBITDA 25,6 Millionen US-Dollar (plus 146,4 Prozent); Umsatz 84,1 Millionen US-Dollar (plus 40,9 Prozent); Marge 24,2 Millionen US-Dollar (plus 76,6 Prozent). Verarbeitete Rohmaterialien um 3,2 Prozent höher.

Diamond Green Diesel Joint Venture - EBITDA 1,19 US-Dollar pro Gallone bei 33,4 Millionen Gallonen Absatz. Rückwirkende BTC fügte 0,48 US-Dollar pro Aktie hinzu; das EBITDA für das erste Quartal 2018 betrug, ohne die BTC 2017, 39,8 Millionen US-Dollar bzw. 19,9 Millionen US-Dollar. Es wird eine 45-tägige Ausfallzeit Mitte Juni für die 275-Millionen-Gallonen-Expansion erwartet; erneuter Betriebsbeginn wird um den 1. August herum erfolgen.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte: Melissa A. E-Mail : Gaither, VP IR mgaither @ darlingii.com and Global Communications 251 O'Connor Telefon: 972-281-4478 Ridge Blvd., Suite 300, Irving, Texas 75038