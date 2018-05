TERMINVORSCHAU der Vertretung der EU-Kommission in Österreich

Freitag, 11/05/2018

- Podgorica: EU-Nachbarschafts- und Erweiterungskommissar Hahn auf offiziellem Besuch in Montenegro

Samstag, 12/05/2018

- Wien: Portugal und Österreich - zwei erfolgreiche kleine Länder in der Europäischen Union mit jeweils einem „großen Bruder“

Zeit: 12. Mai 2018, 18.00 Uhr

Ort: Diplomatische Akademie Wien, Favoritenstraße 15A, 1040 Wien

Programm

Montag, 14/05/2018

- Wien: Pressegespräch zur EU-Entwicklungszusammenarbeit mit Kommissions-Generaldirektor Manservisi

Gesprächspartner: Stefano Manservisi, Generaldirektor der Europäischen Kommission für Internationale Zusammenarbeit und Entwicklung

Zeit: 11.00 bis 11.45

Ort: Haus der Europäischen Union, Wipplingerstraße 35, 1010 Wien

Veranstaltung in Englischer Sprache

OTS-Aussendung





- Wien: Neue Anfangszeit (18.30 Uhr): Europäische Entwicklungspolitik – Herausforderungen und Prioritäten (Veranstaltung in Englischer Sprache)

Veranstaltung mit dem Generaldirektor der Europäischen Kommission für Internationale Zusammenarbeit und Entwicklung, Manservisi, der Generaldirektorin für Entwicklungszusammenarbeit im Europaministerium, Schweitzer, dem Direktor für Programme und internationale Projekt der Austrian Development Agency, Zeiner und dem Vertreter der Europäischen Kommission in Österreich Wojahn

Zeit: 18.30 bis 20.00 Uhr (GEÄNDERTER BEGINN – eine halbe Stunde später)

Ort: Haus der Europäischen Union, Wipplingerstraße 35

Dienstag, 15/05/2018

- Wien: EU-Kommissionsvizepräsident Šefčovič beim R20 Austrian World Summit

- Brüssel: Pressekonferenz mit EU-Forschungskommissar Moedas und EU-Kommissionsvizepräsident Katainen zur Mitteilung der Kommission über die Zukunft von Forschung und Entwicklung

Zeit: 12.00 Uhr

- Brüssel: Pressekonferenz mit EU-Digitalkommissarin Gabriel zum Beitrag der Kommission bei der informellen Tagung der Staats- und Regierungschefs zum Digitalen Binnenmarkt

Zeit: 13.00 Uhr





Mittwoch, 16/05/2018

- Brüssel: Wöchentliche Kommissionssitzung

Zeit: 9.00 Uhr

Bericht für die Presse: 15.30 Uhr

Themen: tbc

- Brüssel: Pressekonferenz mit EU-Innenkommissar Avramopoulos zur Migration (Überarbeitung des Visa-Informationssystems und der Verordnung über Verbindungsbeamte für Einwanderungsfragen)

Zeit: 11.15 Uhr

- Brüssel: Pressegespräch mit EU-Kommissionspräsident Juncker und UNO-Generalsekretär António Guterres

Zeit: 13.30 Uhr

Donnerstag, 17/05/2018

- Sofia: Treffen EU-Westbalkan

Mit Teilnahme von EU-Kommissionspräsident Juncker, EU-Außenbeauftragte Mogherini und EU-Nachbarschaftskommissar Hahn

Link





- Brüssel: EU-Umweltkommissar Vella bei der Natura-2000-Preisverleihung





- Brüssel: EU-Umweltkommissar Vella zur Luftqualität

Zeit: 12.00 Uhr

- Brüssel: Pressekonferenz mit EU-Verkehrskommissarin Bulc, EU-Klimakommissar Cañete und Vizepräsident Šefčovič zum Dritten Maßnahmenpaket im Bereich Mobilität

Zeit: 12.30 Uhr

- Wien: EU Pilot Project for Civil Society - Fair Taxation Seminar (Veranstaltung in Englischer Sprache)

Please register online (link is external)

For more information on the Fair Taxation events

Zeit: 9.30 Uhr – 14.30 Uhr

Ort: Österreichische Nationalbibliothek, Josefsplatz 1, 1010 Wien

Link

- Wien: Ein Mensch ist ein Mensch. Lernen gegen Antisemitismus anhand erfolgreicher EU-Projekte

Beginn: 17.00 Uhr

Ort: Haus der Europäischen Union, Wipplingerstraße 35, 1010 Wien

Online-Anmeldung erbeten unter https://bit.ly/2HMQlYm (link is external)

Nähere Informationen finden Sie unter: www.europagestalten.at

Programm





Freitag, 18/05/2018

- Brüssel: Presseerklärung von EU-Kommissionsvizepräsident Ansip zum DESI (Index für die digitale Wirtschaft und Gesellschaft)

Zeit: 12.00 Uhr

- Brüssel: Pressekonferenz mit EU-Krisenkommissar Stylianides zum Bericht über Bildungsmaßnahmen in Krisengebieten

Zeit: 12.15 Uhr





