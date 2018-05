ONE SHOT – das 100.000 Euro Hole-in-one der Casino-Golftage von Zell am See-Kaprun

Am 9. Mai fand die offizielle Auftaktveranstaltung der Casino-Golftage statt, bei denen von 13. bis 16. September 2018 100.000 Euro und zwei Audi Q2 quattro gewonnen werden können.

Zell am See-Kaprun (OTS) - Zell am See-Kaprun, 9. Mai 2018: Driven, chippen, genießen und gewinnen – lautet die Devise der Casino-Golf-Tage in Zell am See-Kaprun von 13. bis 16. September 2018 mit dem ONE SHOT Event an den Abenden von 13. bis 15. September. Das Veranstaltungshighlight im Herbst wurde zum Auftakt der Ski & Golf WM am 9. Mai feierlich am Golfplatz präsentiert. Gleich im Anschluss wurde die Ski & Golf WM offiziell eröffnet.

Das Green des Golfplatzes Zell am See-Kaprun mit herrlichem Blick auf den Kitzsteinhorn Gletscher bot den perfekten Rahmen für die Pressekonferenz. Neben den zwei ausgezeichneten 18-Loch-Golfplätzen der Region, auf denen zwei Turniere im Rahmen der Casino-Golftage ausgetragen werden, ist das Casino Zell am See ein logischer Partner des ONE SHOT Events. In der einzigartigen Location direkt am See wird täglich das Glück herausgefordert – wie auch beim Golfen. Beim ONE SHOT von 13. bis 15. September von jeweils 18.00 bis 22.00 Uhr wird daher nicht etwa vom Golfplatz abgeschlagen, sondern von der Panorama-Terrasse des Casinos. Etwa 120 Meter weiter draußen schwimmt am glasklaren Zeller See das Inselgreen und die Chance auf 100.000 €. Wer das Hole-in-one macht, ist – im wahrsten Sinne des Wortes – mit einem Schlag um 100.000 € reicher.

Für eine Teilnahmegebühr von € 30,00 kann jeder, egal ob Nichtgolfer, Anfänger oder Amateur, sein Glück einmalig versuchen. Casino-Jetons im Wert von € 15,00 sind inkludiert. Auch Profis sind herzlich willkommen, ihr Können zu zeigen – außer Konkurrenz versteht sich. Und alle Spontanentschlossenen können ganz einfach ohne Anmeldung vor Ort vorbeischauen und mit einem gültigen Ausweis (Mindestalter 18 Jahre) teilnehmen.

Die „Hole-in-one Festspiele“

Um die Vielfalt an Event- und Sportmöglichkeiten in Zell am See-Kaprun herauszustreichen und besonders das Thema Golf hervorzuheben, wurden heuer die Casino-Golftage erstmalig ins Leben gerufen. Und sie warten gleich mit drei großartigen Hole-in-one Gewinnen auf: An dem verlängerten Wochenende von 13. bis 16. September gibt es neben den 100.000 Euro beim ONE SHOT auch noch zwei Audi Q2 quattro zu gewinnen – bei einem Hole-in-one beim Tauern Spa Golfturnier und beim Schmitten Downhill Golf.

Abwechslungsreiches Rahmenprogramm

Die Zell am See-Kaprun Trophy eröffnet die Casino-Golftage am Donnerstag, den 13. September um 09:30 Uhr am Golfplatz. Am Samstag, 15. September, geht es bergauf um bergab zu schlagen beim einzigartigen Schmitten Downhill Golf. Bei diesem besonderen Golfevent fährt man mit der Gondel auf den Zeller Hausberg Schmittenhöhe, packt auf 2.000 m Seehöhe den Driver aus und locht ein – und gewinnt einen Audi Q2 quattro bei einem Hole-in-one. Den feierlichen Abschluss am Sonntag, den 16. September, bildet der Tauern Spa Golf Cup mit Verteilung der Startgeschenke ab 08.00 Uhr. Auch hier erhält der Hole-in-one Spieler einen Audi Q2 quattro. Die Siegerehrung mit anschließendem Gourmetdinner findet im Tauern Spa Kaprun statt, das kürzlich zur beliebtesten Therme Österreichs gewählt wurde. Perfektes Ambiente, um nach dem ereignisreichen Golf-Wochenende auf 20.000m² in 11 Pools und 10 Saunen und Dampfbädern zu entspannen.

Bedeutung für die Region

„Das Golf eine enorme Bedeutung bei uns in der Region hat und es viele Möglichkeiten für einen Golf-Urlaub gibt, wird mit der Veranstaltung im Herbst deutlich gezeigt. Wir als Zell am See-Kaprun sehen es als unsere Aufgabe, das Thema Golf innovativ und neuwertig darzustellen, Golf-Reisen zu fördern und Golffans zu uns zu bringen.“, sagt Mag. Georg Segl im Rahmen der ONE SHOT Pressekonferenz.

Mag. Renate Ecker, Tourismusdirektorin von Zell am See-Kaprun, ergänzt: „Diese einmalige Kombination von Gletscher, Bergen und See hat nur Zell am See-Kaprun. Somit kommt man bei uns direkt vom Schnee zum Green am Golfplatz. Damit stechen wir als Region wieder einmal hervor. Bei den Casino-Golftagen punkten wir mit einem einmaligen Rahmenprogramm und vor allem mit den erstklassigen, attraktiven Hole-in-one Gewinnen.“

Im Golfclub Zell am See-Kaprun werden wöchentlich Platzreife-Kurse für Anfänger angeboten, genauso wie Camps und Privatstunden um am Können zu feilen. In diesem Sinne: „Bis bald am Tee, schönes Spiel und viel Glück beim ONE SHOT in Zell am See-Kaprun“.

Anmeldung und weitere Informationen sowie attraktive, buchbare Packages inkl. Übernachtung, Tagesgreenfees und Casino-Jetons unter welcome@zellamsee-kaprun.com oder https://www.zellamsee-kaprun.com/de/events/casino-golfwoche

Rückfragen & Kontakt:

Zell am See Kaprun Tourismus

Johanna Klammer, BA

Presse

j.klammer @ zellamsee-kaprun.com

http://www.zellamsee-kaprun.com