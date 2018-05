Glassdoor wird für 1,2 Mrd. US-Dollar von Recruit Holdings gekauft

Mill Valley, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Glassdoor

(https://www.glassdoor.com/index.htm) gab heute seine Zustimmung zur

Übernahme durch Recruit Holdings (https://recruit-holdings.com/) Co., Ltd. für 1,2 Milliarden US-Dollar in bar bekannt. Glassdoor ist ein führendes Unternehmen für Jobs und Recruiting und ist bekannt dafür, mehr Transparenz am Arbeitsplatz zu schaffen. Recruit Holdings, ein führendes Personalmanagementunternehmen aus Japan, wird Glassdoor als getrennten und eigenständigen Bestandteil seines wachsenden Geschäftssegments für HR-Technologie betreiben.

"Glassdoor hat die Art und Weise verändert, wie Menschen nach Jobs suchen und wie Unternehmen einstellen. Durch den Zusammenschluss mit Recruit kann Glassdoor seine Innovation und sein Wachstum beschleunigen, damit Jobsuchende einen Arbeitsplatz und ein Unternehmen finden, das zu ihnen passt. Gleichzeitig wird es für Arbeitgeber dadurch einfacher, kompetente Mitarbeiter zu finden", kommentierte Robert Hohman, Geschäftsführer und Mitbegründer von Glassdoor, der das Unternehmen auch weiterhin leiten wird. "Ich freue mich nach Abschluss des Deals darauf, Glassdoor durch dieses neue, aufregende Kapitel zu führen und die Möglichkeiten zu erforschen, unsere vereinten Ressourcen und Fähigkeiten zu nutzen, um Jobsuchenden, Mitarbeitern und Arbeitgebern zu helfen."

"Ich bin hocherfreut, Glassdoor in der Recruit Group begrüßen zu dürfen. Glassdoor ist eine leistungsfähige Plattform, die die Art und Weise verändert, wie Menschen überall Jobs finden", sagte Hisayuki Idekoba (Deko), Leitender Geschäftsführer bei Recruit und Leiter des HR-Technologiesegments von Recruit. "Glassdoor ist ein beeindruckendes Unternehmen mit einer starken Führung, einem Ziel sowie hervorragenden Produkten, Kunden und Mitarbeitern. Wir freuen uns darauf, sie bei ihrem weiteren Wachstum zu unterstützen und ihnen dabei zu helfen, ihren Kunden bei der Jobsuche oder bei der Personalbeschaffung Mehrwerte zu bieten."

Glassdoor wurde 2008 gegründet und ist eine der größten Websites für Jobs in den USA. 59 Millionen Menschen nutzen die Plattform jeden Monat.* Sie finden dort die neusten Jobs sowie Einblicke in Jobs und Unternehmen. Glassdoor hat zurzeit umfassende Daten zu mehr als 770.000 Unternehmen in über 190 Ländern. Diese Daten enthalten über 40 Millionen Bewertungen und Einblicke wie Firmenbeurteilungen, Zustimmungsraten für Geschäftsführer, Sicherheitsinformationen, Einstellungsgesprächsfragen, Fotos der Büros und vieles mehr. Außerdem liefert Glassdoor Recruiting-Lösungen für mehr als 7.000 Arbeitgeber, von denen 40 Prozent zu den Fortune 500 gehören.

Die Recruit Group wurde 1960 gegründet und erstellt und liefert Plattformen, die Unternehmen und Verbraucher zusammenbringen. Die Gruppe hat ihren Hauptsitz in Tokio, Japan, und bietet viele Dienste wie HR-Technologie, Stellenanzeigen, Arbeitsvermittlung, Stellenbesetzung, Unterbringung und Immobilien, Hochzeitsbedarf, Reisen, Essen, Wellness usw. Die Gruppe beschäftigt mehr als 45.000 Mitarbeiter und ist in mehr als 60 Ländern tätig.

Die Transaktion soll diesen Sommer abgeschlossen werden und unterliegt den behördlichen Zulassungen und Abschlusskonditionen.

Qatalyst Partners arbeitet als exklusiver Finanzberater für Glassdoor und Gibson, Dunn & Crutcher sind die Rechtsberater. Goldman Sachs & Co. LLC sind exklusive Finanzberater und Sullivan & Cromwell LLP Rechtsberater für Recruit.

Glassdoor (https://www.glassdoor.com/index.htm) verknüpft die neusten Jobs mit Millionen von Bewertungen und Einblicken, damit Menschen leicht einen Arbeitsplatz finden, der genau zu ihnen passt. Dadurch hilft Glassdoor Arbeitgebern, gut informierte Kandidaten durch effektive Recruiting-Lösungen wie Stellenanzeigen

(https://www.glassdoor.com/employers/products/job-advertising.htm)

und Produkte wie Arbeitgeber-Branding

(https://www.glassdoor.com/employers/products/enhanced-profile.htm)

Glassdoor wurde 2008 gegründet und hat bis jetzt Bewertungen und Einblicke von 770.000 Unternehmen in mehr als 190 Ländern gesammelt.

*Einmalige Nutzer bei einem monatlichen Höchststand im 1. Quartal 2018

