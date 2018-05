Vollversammlung der Arbeiterkammer Oberösterreich

9. Vollversammlung der XV. Funktionsperiode der Arbeiterkammer Oberösterreich

Linz (OTS) - Das Parlament der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Oberösterreich tagt wieder. Gastreferentin ist die neue Präsidentin der Bundesarbeitskammer, Renate Anderl . Sie wird zum Thema "Arbeitnehmervertretung in Zeiten des Marktradikalismus: Die Zukunft von Gewerk-schaften und Arbeiterkammern in Österreich“ referieren.

Wir laden Sie recht herzlich ein zur Vollversammlung der Arbeiterkammer Oberösterreich.

Außerdem auf der Tagesordnung: der Bericht des Präsidenten Dr. Johann Kalliauer, Diskussionen und Abstimmungen zu den Resolutionen und Anträgen, der Bericht des Direktors Dr. Josef Moser, MBA, zum Rechnungsabschluss 2017 sowie der Bericht des Kontrollausschusses.



Die 9. Vollversammlung der XV. Funktionsperiode der AK Oberösterreich findet am Dienstag, 15. Mai 2018, ab 9 Uhr im Kongresssaal der Arbeiterkammer Linz, Volksgartenstraße 40 , statt.

Vollversammlung der Arbeiterkammer Oberösterreich

Mit der neuen Präsidentin der Bundesarbeitskammer Renate Anderl als Gastreferentin, AK-Präsident Dr. Johann Kalliauer und AK-Direktor Dr. Josef Moser, MBA.

Datum: 15.05.2018, 09:00 - 16:00 Uhr

Ort: Arbeiterkammer Oberösterreich, Kongresssaal

Volksgartenstraße 40, 4020 Linz, Österreich

Url: http://ooe.arbeiterkammer.at

Rückfragen & Kontakt:

Arbeiterkammer Oberösterreich

Ulrike Mayr, MSc

+43 (0)50/6906-2193

ulrike.mayr @ akooe.at

ooe.arbeiterkammer.at