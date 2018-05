Parteispenden-Talk beim Spendentag 2018 des Fundraising Verbands

Tag des Spendens im Zeichen der Spendermobilisierung durch politische Parteien

Wien (OTS) - Am 15. Juni findet der diesjährige „Spendentag“ des Fundraising Verbands Austria statt, bei dem hochkarätige ExpertInnen aktuellen Fragen und Entwicklungen im Spendenwesen nachgehen. Ein inhaltlicher Schwerpunkt 2018 ist das Thema Spendermobilisierung durch politische Parteien. In einem prominent besetzten Talk diskutieren darüber unter anderem Annette Sawatzki, Werner Suppan und Lothar Lockl – Wahlkampfleiter von Alexander Van der Bellen.

Zusätzlich zu den spannenden Keynotes von Andreas Treichl oder Vermögensforscher Martin Schürz wird am Spendentag heuer erstmals das aktuelle Thema Parteispenden aufgegriffen. Sowohl bei den letzten Durchgängen zur Bundespräsidenten- als auch bei der Nationalratswahl im Vorjahr wurden Privatspenden für die wahlwerbenden Parteien und KandidatInnen gesammelt. Besonders online wurde dabei Fundraising in einem Ausmaß durchgeführt, wie noch nie zuvor. Bei der Bundespräsidentenwahl wurden 4,5 Mio, bei den Nationalratswahlen insgesamt 3,4 Mio. € gesammelt. Zwei Drittel der Spenden bei der Nationalratswahl gingen an die ÖVP. 436.563 € wurden von KleinspenderInnen eingesammelt. Bei den Durchgängen zur Bundespräsidentenwahl erzielte Alexander Van der Bellen aus 18.400 Einzelspenden insgesamt knapp über drei Mio. € und war damit eindeutig Spitzenreiter unter den KandidatInnen.



Während Kleinspenden eher wenig Diskussionsbedarf haben, sind Großspenden regelmäßig Thema im politischen Diskurs. Am Spendentag 2018 wird das Thema daher von ExpertInnen vor dem Hintergrund der Aspekte Mobilisierung und Transparenz beleuchtet. Es diskutieren: Wahlkampfmanager Lothar Lockl, Rechtsanwalt Werner Suppan, Annette Sawatzki – Campaignerin bei LobbyControl in Deutschland – Andreas Kovar von der Politikberatungsagentur Kovar & Partners sowie Transparenz- und Anti-Korruptionsaktivist Mathias Huter. Passend dazu, präsentiert Mathias Huter in seiner Keynote „Politische Spenden in Österreich“ aktuelle Zahlen und Entwicklungen rund um das Spendenaufkommen von Parteien. Darüber hinaus gibt er auch einen Einblick in das rechtliche Umfeld der Parteienfinanzierung mittels Spenden und zeigt auf, wo noch Verbesserungsbedarf hinsichtlich Transparenz und Kontrolle besteht.



Der Spendentag findet am 15. Mai in der Diplomatischen Akademie Wien statt.

Info & Anmeldung: veranstaltungen@fundraising.at; www.spendentag.at

