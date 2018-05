NEOS: Regierung muss bei Klimapolitik schnellstens handeln

Michael Bernhard: „Gute Klimapolitik fördert Arbeitsplätze, Innovationen und den Standort.“

Wien (OTS) - „Einmal mehr zeigt sich der desaströse Zustand der Klimapolitik der österreichischen Bundesregierung“, so NEOS-Umweltsprecher Michael Bernhard zur Studie „Energie- und Treibhausgasszenarien im Hinblick auf 2030 und 2050“, die auf Antrag von Global 2000 nun vom Umweltministerium veröffentlicht wurde. Die Studie zeigt deutlich, was passiert, wenn sich Österreich auf den bestehenden Maßnahmen ausruht. „Es ist höchste Zeit! Die Regierung muss sich endlich an der Wissenschaft orientieren und handeln“, appelliert Bernhard. „Wir brauchen endlich eine sozial-ökologische Steuerreform, die im Kern eine aufkommensneutrale, wirtschaftsfreundliche CO2-Steuer beinhaltet. Leider ist weder im Budget noch in den sonstigen Plänen der Bundesregierung irgendeine Art von Problembewusstsein erkennbar.“

Der NEOS-Umweltsprecher weist auch darauf hin, dass die Studie explizit die wirtschaftlichen Vorteile einer starken Klimaschutzpolitik hervorhebt: „Zwischen Umwelt und Wirtschaft steht ein ‚und‘. Wir haben die Chance durch intelligente Klimapolitik Arbeitsplätze zu schaffen, des Standort zu stärken und Innovation zu fördern.“

Rückfragen & Kontakt:

Parlamentsklub der NEOS

01 40110-9093

presse @ neos.eu

http://neos.eu