Salzburger Altstadtfest Kaiviertel

In 48 Stunden um die Welt – 30 Bands – 6 Bühnen | Eintritt frei!

Salzburg (OTS) - Mit multikulturellen Rhythmen zwischen Mozart- und Kajetanerplatz, Kinderprogramm und Gaumenfreuden lässt sich das Salzburger Stadtleben genießen. Am Freitag, 1. Juni wird das Altstadtfest Kaiviertel am Kajetanerplatz eröffnet. Die musikalische Unterstützung kommt von The Sting Project. Bereits um 15 Uhr trifft gediegener Rock bei The Sellout Gentlemen’s Club auf Pop. Beim Kollektiv Tanzbar ist um 16 Uhr der Name Programm. New Ohr Linz ist mit Dixie- und Swing-Sounds durch die Gassen unterwegs. Rhythm and Blues mit einem Hauch nordischer Seele präsentieren Maximum R’n’B um 19 Uhr am Papagenoplatz. Um 20 Uhr startet im Hof der Universität folksmilch mit einer Melange aus Tango, Klassik, Balkan-Swing uvm.

Auch der 2. Festtag wird schwungvoll. Um 11 Uhr startet Porcottrio unplugged am Papagenoplatz. VZI zeigt um 14 Uhr wie ein Mann live 10 Instrumente spielt. Saint Chameleon trifft ab 17 Uhr mit Alternativ-Pop und Einflüssen aus Swing, Latin, Balkan und Blues den Ton der Zeit. Peter Ratzenbeck ersetzt ab 20 Uhr mit seiner Akustik-Gitarre ein ganzes Orchester im Hof der Universität. Camila Masiso präsentiert mit ihrer Band temperamentvolle Grooves. Die Salty Dixie Ramblers swingen als Walking Act durchs Kaiviertel. Außerdem wandert das Straßentheater Irrwisch mit Wegenstreits Gästen auf großem Fuß durch die feiernde Menge.

For Kids: Im Hof der Universität präsentiert das Quasi-Quasar-Theater am Freitag um 16 Uhr das Stück „Henriette Bimmelbahn“. An beiden Festtagen gibt es außerdem einen Kreiskunst-Workshop, Bewegungsprogramm mit Mini-Disco und Kinderyoga sowie beliebte Familienfilme im Mozartkino.

Das Fest lädt außerdem zum Shoppen & Entdecken ein: in über 20 Unternehmen gibt es den beliebten 10 %-Kaiviertelfest-Rabatt oder besondere Aktionen, u.a. bei Lederwaren Hladik, Budz Bunny, Camper Corner, Imported, Vega Nova, Casa Ramona, Eibl, PurPur, Inizio.

Freitag, 1. Juni 2018, 15-23 Uhr, Samstag, 2. Juni 2018, 11–23 Uhr

Eintritt frei! www.salzburg-altstadt.at

