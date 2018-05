AVISO 16.5., 10 Uhr, Foto-/Drehtermin, Startschuss für youngCaritas „LaufWunder“

7.200 Kinder und Jugendliche in Wien und NÖ schwitzen auch heuer wieder für den guten Zweck und sammeln Kilometer und Spenden für Gleichaltrige in Not im In- und Ausland

Wien (OTS) - Bereits zum 11. Mal laufen tausende SchülerInnen und Kindergartenkinder beim youngCaritas „LaufWunder“ für Gleichaltrige in Not. Schon zum Startschuss am 16. und 17. Mai im Sportcenter Donaucity schnüren rund 5.600 Kinder und Jugendliche in Wien ihre Turnschuhe und zeigen, dass Laufen die Welt ein Stückchen besser machen kann. Jeder Kilometer zählt!

Insgesamt nehmen 7.200 junge SportlerInnen in Wien und Niederösterreich am „LaufWunder 2018“ teil. Die Mädchen und Burschen setzen damit ein Zeichen und zeigen, dass ihnen Armut nicht egal ist. Dabei sammeln sie nicht nur zu Fuß Kilometer, sondern auch auf Inlineskates und Rollern. Mit den erlaufenen Spenden unterstützen die Mädchen und Burschen in diesem Jahr die Caritas Lerncafés und das Krisen- und Tageszentrum „Petrushka“ in Moldawien.

Neben dem Lauf wird den BesucherInnen ein vielfältiges und buntes Rahmenprogramm geboten, das für Spaß und Information sorgt.



Foto-/Drehtermin beim Start des „LaufWunders“

Mit

Klaus Schwertner, Generalsekretär der Caritas der Erzdiözese Wien

Madleine Daria Alizadeh alias DariaDaria, Bloggerin

Manuel Ortlechner, FK Austria Wien

WANN: Mittwoch, 16. Mai 2018, 10:00 Uhr

WO: Sportcenter Donaucity, Arbeiterstrandbadstraße 128, 1220 Wien

Foto-/Drehtermin beim Start des „LaufWunders“

7.200 Kinder und Jugendliche in Wien und NÖ schwitzen auch heuer wieder für den guten Zweck und sammeln beim youngCaritas „LaufWunder“ Kilometer und damit Spenden für Gleichaltrige in Not im In- und Ausland.



mit

Klaus Schwertner, Generalsekretär Caritas der Erzdiözese Wien

Madleine Daria Alizadeh alias DariaDaria, Bloggerin

Manuel Ortlechner, FK Austria Wien





Datum: 16.05.2018, 10:00 - 11:00 Uhr

Ort: Sportcenter Donaucity

Arbeiterstrandbadstraße 128, 1220 Wien, Österreich

Url: http://www.laufwunder-wien.at

Rückfragen & Kontakt:

Anna Radl

Presse Caritas der Erzdiözese Wien

Tel: 0664/889 52 756

E-Mail: anna.radl @ caritas-wien.at