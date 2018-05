Bezirksmuseum 15: Vortrag „Straßenbahnen in Wien“

Wien (OTS/RK) - Otto Brandtner ist ein Kenner der langen Geschichte der österreichischen Straßenbahnen und Eisenbahnen. Am Freitag, 11. Mai, hält der Experte im Bezirksmuseum Rudolfsheim-Fünfhaus (15., Rosinagasse 4) einen interessanten Vortrag über das Thema „Straßenbahnen in Wien“. Der Fachmann gliedert die Ausführungen in zwei Teile. Im Zuge des ersten Referats („Teil 1: Die ersten 80 Jahre“) erinnert Brandtner die Zuhörerschaft an die Zeit der Stellwagen und Fiaker sowie an den steigenden Bedarf nach einem leistungsfähigeren Verkehrsmittel.

Ab 17.30 Uhr, Eintritt frei, Infos: 0664/249 54 17

Von den Pferde-Straßenbahnen und Dampf-Tramwaylinien bis zur „Elektrischen“ erstrecken sich Brandtners Schilderungen. Der Vortragsabend beginnt um 17.30 Uhr und dauert bis zirka 19.00 Uhr. Die Teilnahme ist gratis. Informationen und Anmeldungen: Telefon 0664/249 54 17 (Ehrenamtliche Museumsleiterin: Brigitte Neichl). Der zweite Teil des Vortrages ist für Freitag, 18. Mai, ab 17.30 Uhr, geplant. Details dazu gibt das freiwillig aktive Museumsteam per E-Mail bekannt: bm1150 @ bezirksmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

Bezirksmuseum Rudolfsheim-Fünfhaus:

www.bezirksmuseum.at

(Schluss) enz

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Oskar Enzfelder, Stadtredaktion

01/4000-81057

oskar.enzfelder @ wien.gv.at

www.wien.gv.at/rk