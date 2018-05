Wien-Margareten bzw. Mariahilf: EGS nimmt drei mutmaßliche Einbrecher fest

Wien (OTS) - Beamte der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität konnten am 8. Mai 2018 gegen 10 Uhr drei Männer wahrnehmen, die sich verdächtig verhielten, Häuser und Hauseingänge genau musterten und ständig ihre Umgebung kontrollieren. Weil die Beamten vermuteten, dass es sich um eine Einbrecherbande handeln könnte, wurden die Männer unter Observation gestellt. Um 10:15 Uhr brachen die Tatverdächtigen in eine Wohnung in der Grüngasse ein, wurden dort aber offenbar von Arbeitern im Haus gestört und flüchteten. Um 10:40 Uhr brachen sie eine weitere Wohnung in der Dürrergasse auf. Kurze Zeit später wurden alle drei mutmaßlichen Täter (27, 29 bzw. 39 Jahre alt) in der U-Bahn (Linie U4) festgenommen, wobei alle drei noch einen Fluchtversuch setzten, der von den Beamten jedoch unterbunden werden konnte. Einbruchswerkzeug wurde sichergestellt. Über die drei Tatverdächtigen wurde die Untersuchungshaft verhängt. Ermittlungen bezüglich möglicher weiterer Einbrüche laufen.

Rückfragen & Kontakt:

Landespolizeidirektion Wien - Büro Öffentlichkeitsarbeit

Pressesprecher Harald SÖRÖS

+43 1 31310 72115

lpd-w-ref-pressestelle @ polizei.gv.at