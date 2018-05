Wien-Meidling: EGS-Beamte nehmen mutmaßliche Diebesbande fest

Wien (OTS) - Polizisten der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität wurden im Zuge einer Schwerpunktstreife auf der Meidlinger Hauptstraße auf drei Tatverdächtige aufmerksam, die sich verdächtig verhielten und offenbar versuchten, ihre Zusammengehörigkeit zu verschleiern. In einem Geschäft gingen die Tatverdächtigen dann äußerst professionell und arbeitsteilig vor. Während einer der Männer den Bereich vor der Filiale beobachtete, verwickelte ein zweiter eine Mitarbeiterin in ein Gespräch. Währenddessen stahl der dritte Mann Parfums und verstaute diese in einer präparierten Jacke. Die drei mutmaßlichen Täter (29, 30 bzw. 32 Jahre alt) – die alle nicht in Österreich gemeldet sind – wurden festgenommen. Die Staatsanwaltschaft ordnete die Anzeige auf freiem Fuß an.

Rückfragen & Kontakt:

Landespolizeidirektion Wien - Büro Öffentlichkeitsarbeit

Pressesprecher Harald SÖRÖS

+43 1 31310 72115

lpd-w-ref-pressestelle @ polizei.gv.at