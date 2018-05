Wien-Liesing: Streit zwischen zwei Arbeitskollegen eskaliert

Wien (OTS) - Am 08. Mai 2018 kam es gegen 19:40 Uhr zwischen Mitarbeitern einer Firma in der Halban-Kurz-Straße zu einem Streit. Dabei schlug der 32-jährige Tatverdächtige seinem 27-jährigen Kontrahenten einen Handscanner auf den Kopf, wodurch dieser eine Rissquetschwunde erlitt. Außerdem drohte er dem 27-Jährigen, ihn „aufzuschlitzen“. Der Tatverdächtige wurde festgenommen und wegen Körperverletzung und gefährlicher Drohung angezeigt. Der Verletzte wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht und nach erfolgter Erstversorgung in häusliche Pflege entlassen.

