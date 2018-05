„Unterwegs in Österreich“ am 11. Mai aus Hohenems

Schwerpunktthema: „Moderne Mütter – So geht Karriere mit Kind“

Wien (OTS) - Lukas Schweighofer und Christiane Schwald begrüßen die Zuschauerinnen und Zuschauer am Freitag, dem 11. Mai 2018, ab 6.30 Uhr in ORF 2 in „Guten Morgen Österreich“ aus Hohenems. Dieses Mal lautet das Schwerpunktthema „Moderne Mütter – So geht Karriere mit Kind“. Zum Abschluss meldet sich Nina Kraft um 17.30 Uhr in „Daheim in Österreich“ ebenfalls aus Hohenems.

„Guten Morgen Österreich“ aus Hohenems

Zum Schwerpunktthema geht es in GMÖ um erfolgreiche Mütter, ein modernes Frauenbild und die Rolle der Männer. Dazu gibt es auch Buchtipps für den Muttertag. Musik kommt diesmal von Bruce Cradle, das Puppentheater Humunculus ist zu Gast in der Sendung.

„Daheim in Österreich“ aus Hohenems

Zum bevorstehenden Muttertag zeigt „Daheim in Österreich“ eine Geschichte des Muttertags. Gerd Nachbauer, künstlerischer Leiter der Schubertiade Hohenems, ist im Studio zu Gast. Die Temperaturen steigen – und auch die Lebensgeister der Parasiten. Wie man Hund und Katz vor Zecken schützen kann, erklärt Tierärztin Dr. Antje Wolf.

„Unterwegs in Österreich“ – im Web und als App

Das TV-Publikum in ganz Österreich wird via Web und App ins Sendungsgeschehen miteinbezogen. Über ein Upload-Tool können Foto-und Videomaterial von Zuseherinnen und Zusehern auf einfache Art und Weise an die Sendungsredakteurinnen und -redakteure geschickt werden, die dann eine Auswahl für das TV treffen (Stichwort: User Generated Content).

Mehr Informationen bietet die sendungsbegleitende Website unter http://unterwegs.ORF.at.

